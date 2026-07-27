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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (10:56 IST)

இன்ஸ்டா விஜய் என்று கேலி செய்தவர்கள், இன்ஸ்டாவை பயன்படுத்துங்கள் என அறிவுறுத்துகிறார்கள்.. இதுதான் மாற்றம்...

vijay
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (10:56 IST)
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அரசியல் களத்தில் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கமும், புதிய தலைமுறைக்கான வழிகாட்டுதலும் எப்போதும் ஒரு முக்கிய விவாதப் பொருளாகவே இருந்து வருகிறது. ஒரு காலத்தில் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் வாயிலாகத் தன் கருத்துகளைப் பதிவிட்ட விஜய்யைக் கேலி செய்தவர்கள், இன்று அதே தளத்தைப் பயன்படுத்துமாறு தங்களது அமைச்சர்களுக்குப் பிரதமர் அறிவுறுத்தும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 
 
இது வெறும் ஒரு தளம் சார்ந்த மாற்றம் அல்ல, மாறாக மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், அவர்களுடன் எவ்வாறு இணைவது என்பதைப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கணித்துச் செயல்பட்ட ஒரு தலைவரின் தொலைநோக்குப் பார்வையின் வெற்றி.
 
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் எதிர்கால அரசியல் எந்த திசையில் நகரும் என்பதைத் துல்லியமாக உணர்ந்து செயல்பட்டவர் முதலமைச்சர் விஜய். மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் பழைய முறைகளையே பின்பற்றி வந்த காலகட்டத்தில், இளைய சமுதாயத்தின் நாடித்துடிப்பை அறிந்து அதற்கு ஏற்ற வகையில் தனது பயணத்தை அமைத்துக் கொண்டார். 
 
இன்று தேசிய அளவிலான தலைவர்களும் மற்ற கட்சிகளும் பின்தொடர்வது வெறும் ஒரு சமூக வலைதளத்தை அல்ல, மாறாக அவர் காட்டிய தெளிவான அரசியல் பாதையையே. காலத்திற்கு ஏற்ப அரசியலை மாற்றியமைக்கும் இந்தத் திறமைதான் ஒரு சாதாரண பார்வையாளருக்கும் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கும் உள்ள உண்மையான வித்தியாசமாகும்.
 
Edited by Siva
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