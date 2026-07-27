உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போதைக்கு இல்லையா? புதிய அறிவிப்பால் பரபரப்பு...!
தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கான பணிகளும் ஆலோசனைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது தேர்தல்கள் தள்ளிப்போகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதிநிலையை விரிவாக ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகளை வழங்கும் ஏழாவது மாநில நிதிக் குழுவின் அறிக்கை, அடுத்த மாதம் அதாவது ஆகஸ்டில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பல்வேறு காரணங்களால் இந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க கோரப்பட்ட கால அவகாசம் தற்போது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிதிக்குழுவின் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் காலம் தாமதமாகும் பட்சத்தில், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் தேதியும் தள்ளிப்போகக்கூடும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. நிதிநிலை அறிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டுமே உள்ளாட்சித்துறையின் திட்டங்களும் நிதி ஒதுக்கீடுகளும் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பதால், இந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின்னரே தேர்தல் தொடர்பான அடுத்த கட்ட முடிவுகளை அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் எடுக்க முடியும்.
இதனால் உள்ளாட்சித் தேர்தல் தள்ளிப்போவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edited by Siva