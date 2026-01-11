ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (10:54 IST)

தளபதி வராரு!. பாதுகாப்பு கொடுங்க!.. டெல்லியிலும் அலப்பறை பண்ணும் தவெக!...

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி கரூருக்கு சென்றபோது அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் பேர் கூடியிருந்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது முழுக்க முழுக்க விஜயின் தவறு.. மதியம் 12:30 மணிக்கு அவர் கரூருக்கு வருவதாக சொல்லப்பட்டதால் அங்கு மக்கள் காலையிலிருந்து கூட துவங்கினார்கள். ஆனால் இரவு 7.30 மணிக்குதான் அவர் அந்த பகுதிக்கு வந்தார்.. அதோடு போலீசார் சொன்ன எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் விஜய் தரப்பு கேட்கவில்லை.. எனவே 41 பேர் மரணத்திற்கு விஜயே பொறுப்பு என திமுகவினர் சொன்னார்கள்.

ஆனால் நாங்கள் அனுமதி கேட்ட இடத்தில் போலீசார் அனுமதி கொடுக்கவில்லை.. நெருக்கடியான இடத்தில் அனுமதி கொடுத்தார்கள்.. மக்களுக்கு போலீசார்தான் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும்.. அதை அவர்கள் கொடுக்கவில்லை.. அதோடு கூட்டத்திற்கு சிலர் சதி செய்து கூட்டநெரிசலை ஏற்படுத்தினார்கள். இதுபற்றி காவல்துறை விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக நிர்வாகிகள் சொன்னார்கள்.

இதுபற்றி விசாரிக்க தனி நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழுவை ஒன்றை தமிழக அரசு அமைத்தது. ஆனால் இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்ற சென்ற தவெக தரப்பு சிபிஐ விசாரணை கேட்டது. எனவே உச்சநீதிமன்றமும் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.

எனவே கடந்த சில மாதங்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரித்து வந்தார்கள். சில நாட்களுக்கு முன்பு தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான என புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ அர்ஜுனே, நிர்மல் குமார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை நடத்தினார்கள். அதோடு தவெக தலைவர் விஜய் வருகிற 12-ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என சம்மனும் அனுப்பியுள்ளனர்.

இதையடுத்து நாளை காலை விஜய் டெல்லி செல்கிறார். சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டு விட்டு அடுத்த நாள் அவர் சென்னை திரும்புகிறார்.. இந்நிலையில் நாளை இரவு டெல்லியில் விஜய் தங்கும் இடத்திற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

