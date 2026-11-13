  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk government decidied longterm agreement for power
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (19:07 IST)

மின் கொள்முதலுக்கு நீண்டகால ஒப்பந்தம் - தமிழக அரசு முடிவு

power
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (19:09 IST)
google-news
2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபின் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் இரவு நேரங்களில் மின் தட்டுப்பாடு நிலவியது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் சாலைகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தும் அளவுக்கு சென்றது.
தமிழகமெங்கும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு காரணமாக பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டனர்.

ஒருபக்கம், தவெக அரசு மிகவும் அதிக விலைக்கு மின்சாரத்தை வாங்கியதாக திமுக புகார் சொன்னது. இந்நிலையில் மின்சார பற்றாக்குறையை போக்க 2027 முதல் 2037 வரை நீண்ட கால ஒப்பந்தத்தில் மின்சாரம் வாங்க தமிழக மின்சார வாரியம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.

இதன் மூலம், ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.5 முதல் ரூ.6 வரை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறுகிய கால ஒப்பந்தங்களை விட விலை குறைவாக இருக்கும் என்பதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. 13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் நீண்ட காலம் மின்சாரக் கொள்முதல் செய்ய மின்சார வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக ஆலோசகர் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்ய டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மைக்ரோசாஃப்ட் தொழில்நுட்ப கோளாறு எதிரொலி: டெல்லி விமான நிலையத்தில் பாதிப்பு...

இந்த லின்க்கை கிளிக் பண்ணுங்க!.. வீடியோ கால் மூலம் ரூ.3,300 கோடி கொள்ளை!..

இந்த லின்க்கை கிளிக் பண்ணுங்க!.. வீடியோ கால் மூலம் ரூ.3,300 கோடி கொள்ளை!..எப்போது இன்டர்நெட் வசதி வந்ததோ அப்போதே ஆன்லைன் மோசடிகளும் வந்து விட்டது.

கல்லூரி விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.5000 ஊதிய உயர்வு - விஜய் அறிவிப்பு...

கல்லூரி விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ.5000 ஊதிய உயர்வு - விஜய் அறிவிப்பு...2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்து ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சரான பின் பல அறிவிப்புகளை அவர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

மின் கொள்முதலுக்கு நீண்டகால ஒப்பந்தம் - தமிழக அரசு முடிவு

மின் கொள்முதலுக்கு நீண்டகால ஒப்பந்தம் - தமிழக அரசு முடிவு2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சிக்கு வந்தபின் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் இரவு நேரங்களில் மின் தட்டுப்பாடு நிலவியது.

மைக்ரோசாஃப்ட் தொழில்நுட்ப கோளாறு எதிரொலி: டெல்லி விமான நிலையத்தில் பாதிப்பு...

மைக்ரோசாஃப்ட் தொழில்நுட்ப கோளாறு எதிரொலி: டெல்லி விமான நிலையத்தில் பாதிப்பு...உலகம் முழுவதும் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் சர்வர்களில் ஏற்பட்ட திடீர் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகள் முடங்கியுள்ளன. அவுட்லுக், டீம்ஸ் மற்றும் மைக்ரோசாஃப்ட் 365 செயலிகள் முடங்கியதால் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் அலுவலக பணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

திடீரென வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்ட சோனம் வாங்சுக்.. என்ன காரணம்?

திடீரென வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்ட சோனம் வாங்சுக்.. என்ன காரணம்?லடாக்கில் குளிர்கால உள்ளாட்சி தேர்தலை எதிர்த்து போராட்டம் நடைபெற்று வரும் சூழலில், பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.