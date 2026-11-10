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Written By SIVA SIVA

திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் ... பக்தர்களுக்காக 8 அதிரடி சிறப்பு வசதிகள்... அதிரடி அறிவிப்பு..

Kanda Sashti 2026
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (17:24 IST)
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முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, வரவிருக்கும் கந்த சஷ்டி மற்றும் சூரசம்ஹாரம் திருவிழாவை முன்னிட்டு முருகன் திருக்கோயில்களில் பக்தர்களுக்காக 8 அதிரடி சிறப்பு வசதிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சீ.ரமேஷ் அறிவித்துள்ளார்.
 
பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பதை தவிர்க்க கூடுதல் தரிசன வரிசைகள், மூத்த குடிமக்கள், கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நீண்ட வரிசையின்றி நேரடி தனி தரிசன வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளன. காத்திருக்கும் இடங்களில் சுத்தமான குடிநீர், இலவச சிற்றுண்டி, மருத்துவ உதவி மையங்கள் மற்றும் அவசர ஊர்திகள் தயார் நிலையில் இருக்கும்.
 
சூரசம்ஹாரத்தன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடுவர் என்பதால் கூடுதல் பாதுகாப்பு, கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் நெரிசல் மேலாண்மைத் திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்படவுள்ளன. மேலும், கோயில் பணியாளர்கள் பக்தர்களிடம் கனிவுடனும் மரியாதையுடனும் நடக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
இவை அனைத்துக்கும் மேலாக, அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் ஓதுவார்களை கொண்டு தமிழில் திருப்புகழ் பாராயணம், பக்தி பாடல்கள் மற்றும் தமிழ் வழிபாட்டிற்கு முதன்மை இடம் அளிக்கப்படும். தமிழ் ஆன்மீக புரட்சியாக அமைந்துள்ள இத்திட்டங்கள் குறித்த செயலறிக்கையை உடனடியாகச் சமர்ப்பிக்கக் கோயில் அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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