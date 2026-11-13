  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. National Teachers Welfare Fund Scholarship for Tamil Nadu Government Teachers Children
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (16:31 IST)

ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?

ஆசிரியர்கள்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (16:31 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும், ஓய்வுபெற்ற மற்றும் பணியின்போது காலமான ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்காகத் தேசிய ஆசிரியர் நல நிதியிலிருந்து உயர்கல்விக்கான படிப்புதவித் தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
MBBS, BE, B.Sc (Agri), சட்டம் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி பட்டப்படிப்புகளுக்கு ரூ.50,000/- வரையிலும், 3 ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கு ரூ.15,000/- வரையிலும் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார். 
 
ஒரு ஆசிரியரின் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டுமே இந்த உதவித்தொகை பொருந்தும். பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.7,20,000/-க்குள் இருக்க வேண்டும். முதலாமாண்டு தேர்வுகளில் நிலுவையின்றி தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். 
 
விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கக் கடைசி நாள் 11.12.2026 ஆகும். தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் வழியாக  காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறவிடாமல் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் உடனடியாக விண்ணப்பித்துச்பயன்பெற வேண்டும்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரூ.1600 கோடிக்கு கைமாறிய அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B)!..

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்த விலையில் சைக்கிள்களை வழங்க 'ஹீரோ சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவ. 16-ல் தீவிரப் புயலாக மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் மீண்டும் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு!.. முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

தமிழகத்தில் மீண்டும் போலீஸ் நண்பர்கள் குழு!.. முதல்வர் விஜய் ஆலோசனைதமிழகத்தில் பல வருடங்களாகவே போலீஸ் நண்பர்கள் குழு செயல்பட்டு வந்தது.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் அதிரடி விலை குறைப்பு - ஹீரோ நிறுவனம் முடிவு...

பள்ளி மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் அதிரடி விலை குறைப்பு - ஹீரோ நிறுவனம் முடிவு...கடந்த பல வருடங்களாகவே பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு அரசு இலவச மிதிவண்டிகளை கொடுத்து வருகிறது.

ஈரானை தாக்க தயங்க மாட்டேன்!.. மீண்டும் யூடர்ன் போடும் டொனால்ட் டிரம்ப்....

ஈரானை தாக்க தயங்க மாட்டேன்!.. மீண்டும் யூடர்ன் போடும் டொனால்ட் டிரம்ப்....ஈரான் நாடு அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாட்டின் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா போரை தொடங்கியது. பல மாதங்களாக போர் நடைபெற்ற நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அமெரிக்கா எந்த தாக்குதலையும் நடத்தவில்லை.