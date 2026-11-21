இந்தியாவை ஃபாலோ பண்ணா அமெரிக்கா பொருளாதாரம் உயரும் - டிரம்ப் பேச்சு
உலகின் வல்லரசு நாடுகளில் முக்கியமான நாடாக அமெரிக்கா பார்க்கப்படுகிறது. ரஷ்யா, சீனா உள்ளிட்ட வல்லரசு நாடுகளை தவிர மற்ற நாடுகள் போரில் ஈடுபட்டால் அமெரிக்கா தலையிட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணும். அதன் மூலமாக தன்னை பெரிய நாடு என அமெரிக்கா காட்டிக்கொள்ளும்.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் சிலர் இந்தியர்களை சுட்டுக்கொன்றனர். இதையடுத்து பாகிஸ்தான் மீது இந்தியா போர் தொடுத்தது. இதில், பாகிஸ்தானில் உள்ள சில தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டனர். இதையடுத்து, இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமெரிக்கா பஞ்சாயத்து செய்தது. மேலும், இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை தான் தடுத்து நிறுத்தியதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தம்மட்டம் அடித்துக்கொண்டார்.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டொனால்ட் டிரம்ப் ‘இந்தியாவின் குறைந்த வட்டி விகிதங்களால் GDP வளர்ச்சி 7 சதவீதமாக உள்ளது. இந்தியாவை பின்பற்றினால் அமெரிக்காவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 20 சதவீதம் வரை உயரும்’ என இந்தியாவை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டொனால்ட் டிரம்ப் ‘இந்தியாவின் குறைந்த வட்டி விகிதங்களால் GDP வளர்ச்சி 7 சதவீதமாக உள்ளது. இந்தியாவை பின்பற்றினால் அமெரிக்காவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 20 சதவீதம் வரை உயரும்’ என இந்தியாவை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார்.