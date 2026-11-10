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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (17:17 IST)

நகர்ப்புற திட்டமிடலில் தவெக அரசு அதிரடி! மாவட்ட ஆட்ச் தலைவர்களுக்கு புது பவர்!

vijay
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (17:17 IST)
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தமிழகத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சியை சீரமைக்கவும், நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும் தமிழ்நாடு நகர மற்றும் ஊரக திட்டமிடல் சட்டம் 1971-ல் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு இரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.
 
முதல் திருத்தமாக, பிரிவு 9-F கீழ் நகர திட்டமிடல் குழுவின் தலைவரை இனி அரசே நேரடியாக நியமிக்கும். மேலும், திட்டம் செயல்படும் பகுதியின் மாவட்ட ஆட்சியர் இக்குழுவில் உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதன்மூலம் திட்டமிடல் முடிவுகள் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு அதிவேகத்தில் செயல்படுத்தப்படும்.
 
இரண்டாவது மற்றும் மிக முக்கியமான திருத்தமாக, பிரிவு 47-A கீழ் இதுவரை நீர்நிலைகள் தொடர்பான அனுமதி மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருந்த அதிகாரம், இனி மாநில அளவிலான நகர் ஊரமைப்பு இயக்கக இயக்குநருக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் அளவில் ஏற்படும் அரசியல் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் அழுத்தங்களைத் தவிர்த்து, மாநிலம் முழுவதும் நீர்நிலைகளுக்கு ஒரே மாதிரியான கடுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவே இந்த அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத் துறையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவுள்ள இந்த நடவடிக்கை, நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை வேரோடு தடுத்து, திட்டமிட்ட நகர்ப்புற வளர்ச்சியைச் சாத்தியமாக்கும் தவெக அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வையை நிரூபித்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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