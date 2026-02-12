வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (12:47 IST)

ரேம்ப் வாக்.. 234 தொகுதி.. விஜயை காப்பி அடிக்கிறதா திமுக?.. தவெக நக்கல்!...

stalin vijay
நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கினாரோ அப்போது முதலே திமுகவை அதிகமாக விமர்சனம் செய்ய தொடங்கினார். அதேநேரம் அவர் அதிமுக, பாஜக பற்றி அதிகம் பேசவில்லை. எனவே அவர் பாஜகவின் பி டீம் என திமுகவினர் சொன்னார்கள். இதுபற்றி கேட்டால் ‘களத்தில் இருப்பவர்களைப் பற்றிதான் பேசுவோம்.. நேரம் வரும்போது மற்றவர்கள் பற்றி பேசுவோம்’ என சொல்லியிருந்தார் விஜய்..

மேலும் மேடைகளில் பேசும்போது ‘என்னை வெளியே வா என்கிறார்கள். தேர்தலின் போது ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் விஜய் வெளியே வந்து ஓட்டு போடுவார்.. அப்போது ‘ஏன்டா விஜய் கூப்பிட்டோம்?’ என நீங்கள் வருத்தப்படுவீர்கள்’ என்று கூறினார். மேலும் தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் நான்தான் வேட்பாளர் என்று நினைத்து நிர்வாகிகள் வேலை பாருங்கள்’ என்றும் கூறியிருந்தார்..

இந்நிலையில், விஜயின் ஸ்டைலில் தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.. நேற்று ஒரு திமுக விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின் ‘தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் நான்தான் வேட்பாளர் என நினைத்து திமுக நிர்வாகிகள் வேலை பார்க்க வேண்டும்.. திமுக செய்த சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு கேளுங்கள்.. எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி? எவ்வளவு தொகுதி பங்கீடு? என்பதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீர்கள்.. அதை நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன்’ என பேசியிருக்கிறார்.

இதையடுத்து எங்கள் தலைவரை (விஜய்) முதல்வர் முக ஸ்டாலின் பின்பற்ற துவங்கியிருக்கிறார்.. சமீபத்தில் நடந்த திமுக மாநாட்டில் கூட எங்கள் தலைவரே போலவே ரேம் வாக் செய்தார். எங்கள் தலைவரை போலவே உதயநிதி ஸ்டாலின் தொண்டர்களுக்கு முன் செல்பி எடுத்தார். இப்போது 234 தொகுதி என்பதிலும் காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள்’ என தவெகவினர் பேச துவங்கியிருக்கிறார்கள்...

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...

திமுகவுக்கு 35.8 %.. விஜய்க்கு 19.2 %... வெளியான கருத்துக்கணிப்பு...தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் நடக்கவிருக்கிறது..

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...

பொய் பேசி ஒரு கூட்டம் என்னை ஒழிக்கப் பார்க்கிறது!.. ராமதாஸ் வேதனை!...பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் டாக்டர் ராமதாஸ்.

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!

இன்று வங்கதேசத்தின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தேர்தல்: ஷேக் ஹசீனாவுக்கு பிந்தைய புதிய அரசியல் விடியல்!வங்கதேசத்தில் இன்று ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொதுத்தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது.

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!

ரூ.1800 கோடிக்கு விற்பனையான பிரபல பாடகியின் இசைத்தொகுப்பு: ஆச்சரியத்தில் இசை உலகம்..!பாப் இசை உலகில் 'பாப் இளவரசி' என்று புகழப்படுபவர் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ். இவர் தற்போது தனது ஒட்டுமொத்த இசைத்தொகுப்பின் உரிமைகளையும் Primary Wave என்ற நிறுவனத்திற்கு விற்பனை செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!

ஒரே வலையில் சிக்கிய 9 லட்சம் மதிப்புடைய மீன்கள்.. மீனவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி..!இலங்கையின் காரதீவு கடற்பகுதியில் உள்ளூர் மீனவர்களின் வலையில் ஒரே நாளில் டன் கணக்கில் மீன்கள் மொத்தமாக சிக்கியது பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com