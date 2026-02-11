புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (18:49 IST)

ஆட்சியில் பங்கு தரமுடியாதுன்னா திமுக தனித்து போட்டியிடுமா?!.. தவெக கேள்வி!..

MK Stalin
கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. அதேநேரம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் காங்கிரசுக்கு திமுக பங்கு கொடுப்பதில்லை. ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தங்களுக்கும் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கோரிக்கை வைத்தது. இது தொடர்பாக மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, காங்கிரஸ் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் ஏற்கனவே கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.

ஒருபக்கம் இதன் காரணமாக காங்கிரஸ் - திமுக இடையே தொகுதி பங்கீடு குறித்து கூட இதுவரை முடிவு செய்யப்படாமல் இருக்கிறது. இந்நிலையில் இந்தியா டுடே கருத்தரங்கில் இன்று காலை பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்துவராது என்று கூறிவிட்டார்..

இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த தவெக நிர்வாகி அருண் ராஜ் ‘முதல்வர் என்று அமர்ந்திருக்கும் நாற்காலியில் ஒரு கால்தான் திமுகவுடையது.. மீதி 3 கால்கள் கூட்டணி கட்சிகளுடையது. கூட்டணி கட்சிகளை வெறும் ஓட்டு வாங்கியாக மட்டுமே பயன்படுத்தி அதிகார பகிர்வு அளிக்காமல் இருப்பது சமூக நீதிக்கு எதிரான செயல்.. ஆட்சியில் பங்கு தரமாட்டோம் என்றால் திமுக தனித்து போட்டியிடும் என முதல்வரால் சொல்ல முடியுமா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்..

டொனால்டு டிரம்ப் குறித்து ஆக்ரோஷமான விவாதம்.. மகளை சுட்டு கொலை செய்த தந்தை..!

டொனால்டு டிரம்ப் குறித்து ஆக்ரோஷமான விவாதம்.. மகளை சுட்டு கொலை செய்த தந்தை..!அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் துப்பாக்கி உரிமம் மற்றும் அரசியல் குறித்த காரசாரமான விவாதத்தின் முடிவில், தந்தை தனது 23 வயது மகளை சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு செம ஈசி!.. ஜுஜூபி!.. மு.க.ஸ்டாலின் நம்பிக்கை!...

இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு செம ஈசி!.. ஜுஜூபி!.. மு.க.ஸ்டாலின் நம்பிக்கை!...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தின் முக்கிய கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை தேர்தல் பணிகளில் வேகமாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கிறது.

தவெக நிர்வாகி பிறந்தநாள் அலப்பறை!.. எச்சரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்!...

தவெக நிர்வாகி பிறந்தநாள் அலப்பறை!.. எச்சரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தூங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். மேலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஒரு புதிய சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது

அலாரமாக மாறிய Zepto சேவை: ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம்!

அலாரமாக மாறிய Zepto சேவை: ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம்!மும்பையை சேர்ந்த ரிஷப் அகர்வால் என்பவர், தனது தங்கையை சரியான நேரத்தில் எழுப்ப ஒரு வினோதமான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழக பாஜக அதிரடி: தேர்தல் பணிகளுக்காக மேலாண்மைக் குழு அமைப்பு!

தமிழக பாஜக அதிரடி: தேர்தல் பணிகளுக்காக மேலாண்மைக் குழு அமைப்பு!தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் 'சட்டமன்ற தேர்தல் மேலாண்மைக் குழு' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

