கூட்டணி ஆட்சி சர்ச்சை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி!
தமிழகத்தில் 'கூட்டணி ஆட்சி' குறித்த விவாதம் அரசியல் களத்தில் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. "ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூழலுக்கு ஒத்து வராது" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமீபத்தில் திட்டவட்டமாக கூறியிருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "கூட்டணி ஆட்சியா அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்; 2006-ல் மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை செயல்படுத்தாதது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செய்த வரலாற்று தவறு" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 2006-ல் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் திமுக ஆட்சியமைத்தபோது, ஆட்சியில் பங்கு கேட்காததை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு கேட்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவும் சூழலில், காங்கிரஸின் இந்த வெளிப்படையான விமர்சனம் திமுக மேலிடத்தை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. இது வரும் காலங்களில் கூட்டணியில் புதிய சலசலப்புகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
