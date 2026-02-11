புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (12:46 IST)

கூட்டணி ஆட்சி சர்ச்சை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி!

கூட்டணி ஆட்சி சர்ச்சை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி!
தமிழகத்தில் 'கூட்டணி ஆட்சி' குறித்த விவாதம் அரசியல் களத்தில் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. "ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூழலுக்கு ஒத்து வராது" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமீபத்தில் திட்டவட்டமாக கூறியிருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அதில், "கூட்டணி ஆட்சியா அல்லது ஒரு கட்சி ஆட்சியா என்பதை மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்;  2006-ல் மக்கள் வழங்கிய தீர்ப்பை செயல்படுத்தாதது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செய்த வரலாற்று தவறு" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 2006-ல் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் திமுக ஆட்சியமைத்தபோது, ஆட்சியில் பங்கு கேட்காததை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் ஆட்சியில் பங்கு கேட்கக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவும் சூழலில், காங்கிரஸின் இந்த வெளிப்படையான விமர்சனம் திமுக மேலிடத்தை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. இது வரும் காலங்களில் கூட்டணியில் புதிய சலசலப்புகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Siva

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..நேற்று சென்னை துறைமுகம் பகுதியில் தவெகவை சேர்ந்த 5 பேர் பிரச்சாரம் செய்த போது ரவுடிகள் அவர்களை தாக்கியதாகவும் துறைமுகம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபுதான் அதற்கு காரணம்,

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

அழுத்தம் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. அடிபணிய மறுக்கும் திமுக!. நடப்பது என்ன?...

அழுத்தம் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. அடிபணிய மறுக்கும் திமுக!. நடப்பது என்ன?...காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த பல தேர்தலாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

பாகிஸ்தானை டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக அமெரிக்கா நடத்தியது: அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஆவேசம்!

பாகிஸ்தானை டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக அமெரிக்கா நடத்தியது: அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஆவேசம்!பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப், அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தேசிய கீதம் ஒலிக்கும் முன் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு..!

அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தேசிய கீதம் ஒலிக்கும் முன் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு..!மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகளின்படி, அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும், பள்ளிகளிலும் தேசிய கீதமான 'ஜன கண மன' இசைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, தேசிய பாடலான 'வந்தே மாதரம்' கட்டாயம் இசைக்கப்பட வேண்டும். வந்தே மாதரம் இசைக்கப்படும்போது அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com