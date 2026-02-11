புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (13:41 IST)

விஜயை வச்சி பேரம் பேசிய காங்கிரஸ்!.. சீமான் நக்கல்!...

vijay seeman
கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. ஆனால் சமீபகாலமாக ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் எங்களுக்கு பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸில் பலரும் பேசத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள்.

குறிப்பாக காங்கிரஸ் வியூக வேட்பாளர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி போன்றவர்கள் இந்த கருத்தை வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். மேலும் இந்த முறை காங்கிரசுக்கு அதிக தொகுதிகள் கொடுக்க வேண்டும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் 20 சதவீதம் தொகுதிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் காங்கிரஸ் கோரிக்கை வைத்ததாக சொல்லப்பட்டது..

இதனால் கோபமடைந்த திமுக தலைமை இதுவரை காங்கிரசுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசுவதற்கான ஒரு குழுவை கூட அமைக்கவில்லை. அதே நேரம் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்கும் என்றெல்லாம் இரு தரப்பினரும் சொல்லி வந்தார்கள்..

ஒருபக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தூக்கி பேச துவங்கியது காங்கிரஸ். ஏனெனில் எங்களிடம் வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என விஜய் கூறினார். இந்நிலையில்தான் ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழகத்திற்கு ஒத்து வராது’ என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கருத்து தெரிவித்து இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார்..

இந்நிலையில், இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் ‘விஜயிடம் போய்விடுவோம் என சொல்லி சொல்லி அவரை வைத்து பேரம் பேசுகிறது காங்கிரஸ்.. ஆட்சியில் பங்கு என காங்கிரஸ் கேட்டபோது எந்த கட்சி பங்கு தருகிறதோ அங்கு செல்லுங்கள்’ என முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தால் அமைதியாக இருந்திருப்பார்கள்’ என நக்கலடித்திருக்கிறார்..

திமுகவுக்கு 45 சதவீத வாக்கு!.. ஸ்டாலினுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்த இந்தியா டுடே கருத்துக்கணிப்பு..

திமுகவுக்கு 45 சதவீத வாக்கு!.. ஸ்டாலினுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்த இந்தியா டுடே கருத்துக்கணிப்பு..பொதுவாகவே தேர்தல் நெருங்கி வந்தாலே பல ஊடகங்களும் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்?

வங்கி மோசடிகளை தடுக்க ஏர்டெல் அதிரடி: புதிய 'Fraud Alert' AI அறிமுகம்!

வங்கி மோசடிகளை தடுக்க ஏர்டெல் அதிரடி: புதிய 'Fraud Alert' AI அறிமுகம்!இணையவழி வங்கி பண பரிவர்த்தனைகளில் ஓடிபி மூலம் நடைபெறும் மோசடிகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனைத் தடுக்க, ஏர்டெல் நிறுவனம் 'Fraud Alert' என்ற அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

கணவரின் சம்மதம் இன்றி விவாகரத்து பெறும் முஸ்லீம் பெண்கள் முறை.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை!

கணவரின் சம்மதம் இன்றி விவாகரத்து பெறும் முஸ்லீம் பெண்கள் முறை.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை!முஸ்லிம் பெண்கள் தங்கள் கணவரின் சம்மதம் இன்றி விவாகரத்து பெறும் 'குலா' முறை குறித்த சட்டப்பூர்வமான கேள்விகளை விசாரிக்க இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை வரும் ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

கூட்டணி ஆட்சி சர்ச்சை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி!

கூட்டணி ஆட்சி சர்ச்சை: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி!தமிழகத்தில் 'கூட்டணி ஆட்சி' குறித்த விவாதம் அரசியல் களத்தில் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. "ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூழலுக்கு ஒத்து வராது" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமீபத்தில் திட்டவட்டமாக கூறியிருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..நேற்று சென்னை துறைமுகம் பகுதியில் தவெகவை சேர்ந்த 5 பேர் பிரச்சாரம் செய்த போது ரவுடிகள் அவர்களை தாக்கியதாகவும் துறைமுகம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபுதான் அதற்கு காரணம்,

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com