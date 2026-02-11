புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (16:21 IST)

இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு செம ஈசி!.. ஜுஜூபி!.. மு.க.ஸ்டாலின் நம்பிக்கை!...

mk stalin
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தின் முக்கிய கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகியவை தேர்தல் பணிகளில் வேகமாக செயல்பட தொடங்கியிருக்கிறது.
அதிமுகவை பொருத்தவரை பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்து விட்டது.

திமுக வழக்கம் போல் விடுதலைச் சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கிறது. அதே நேரம் வழக்கமாக திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை என்னவாகும் என்பது தெரியவில்லை.. ஏனெனில், ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என காங்கிரஸ் கேட்க அதை திமுக நிராகரித்துவிட்டது. அதேநேரம், திமுகவுடன் எங்கள் கூட்டணி தொடரும் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கூறியிருக்கிறார். விரைவில் தொகுதி பங்கீட்டுக்கான பேச்சுவார்த்தை துவங்கவிருக்கிறது.

இந்நிலையில், இன்று காலை இந்தியா டுடே கருத்தரங்களில் பேசிய தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ‘2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை விட இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு கடினமாக இருக்காது.. நிறைய சாதனைகளை செய்திருக்கிறோம்.. அவற்றை அவற்றை மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி வாக்குகள் கேட்போம்.. மக்களும் எங்களுக்கு வாக்களிப்பார்கள்’
என சொல்லியிருக்கிறார்..

தவெக நிர்வாகி பிறந்தநாள் அலப்பறை!.. எச்சரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்!...

தவெக நிர்வாகி பிறந்தநாள் அலப்பறை!.. எச்சரித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தூங்கி அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார். மேலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக ஒரு புதிய சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது

அலாரமாக மாறிய Zepto சேவை: ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம்!

அலாரமாக மாறிய Zepto சேவை: ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம்!மும்பையை சேர்ந்த ரிஷப் அகர்வால் என்பவர், தனது தங்கையை சரியான நேரத்தில் எழுப்ப ஒரு வினோதமான முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழக பாஜக அதிரடி: தேர்தல் பணிகளுக்காக மேலாண்மைக் குழு அமைப்பு!

தமிழக பாஜக அதிரடி: தேர்தல் பணிகளுக்காக மேலாண்மைக் குழு அமைப்பு!தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் 'சட்டமன்ற தேர்தல் மேலாண்மைக் குழு' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆட்சியில் பங்கு ஒத்துவராதுன்னு ஸ்டாலின் சொன்னது இதுதான் காரணம்!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி..

ஆட்சியில் பங்கு ஒத்துவராதுன்னு ஸ்டாலின் சொன்னது இதுதான் காரணம்!.. நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் எங்களுக்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கையை வைத்தது.

விஜயை வச்சி பேரம் பேசிய காங்கிரஸ்!.. சீமான் நக்கல்!...

விஜயை வச்சி பேரம் பேசிய காங்கிரஸ்!.. சீமான் நக்கல்!...கடந்த பல தேர்தலாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com