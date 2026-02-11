புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (13:05 IST)

திமுகவுக்கு 45 சதவீத வாக்கு!.. ஸ்டாலினுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்த இந்தியா டுடே கருத்துக்கணிப்பு..

stalin
பொதுவாகவே தேர்தல் நெருங்கி வந்தாலே பல ஊடகங்களும் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? யாருக்கு எவ்வளவு சதவீத வாக்குகள் என கருத்துக்கணிப்பை நடத்துவார்கள். அந்த கருத்துக்கணிப்பு எல்லாமே சரியாக இருக்கும் என சொல்லிவிட முடியாது. சில சமயம் கருத்துக்கணிப்புக்கு எதிராக கூட தேர்தலில் ரிசல்ட் இருக்கும்..

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொருத்தவரை இந்த முறையும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என திமுக திட்டமிட்டி பணியாற்றி வருகிறது.  ஒருபக்கம் கடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்த அதிமுக இந்த முறையை ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்று களமிறங்கி வேலை செய்து வருகிறது. ஒருபக்கம் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் புதிய அரசியல் சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் 18 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்..

இந்நிலையில், இந்தியா டுடே கருத்தரங்கில் பேசிய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘திமுகவுக்கு 45 சதவீத வாக்குகள் கிடைக்கும் என இந்தியா டுடே கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது. 3 சதவீத வாக்கு வித்தியாசம் இருந்தாலே பெரும்பான்மையான இடங்களில் மாபெரும் வெற்றி கிடைக்கும்.. ஆனால் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் உடைய 12 சதவீத வாக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது’ என்று சொல்லியிருக்கிறார்..

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..

அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..நேற்று சென்னை துறைமுகம் பகுதியில் தவெகவை சேர்ந்த 5 பேர் பிரச்சாரம் செய்த போது ரவுடிகள் அவர்களை தாக்கியதாகவும் துறைமுகம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபுதான் அதற்கு காரணம்,

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

அழுத்தம் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. அடிபணிய மறுக்கும் திமுக!. நடப்பது என்ன?...

அழுத்தம் கொடுக்கும் காங்கிரஸ்!.. அடிபணிய மறுக்கும் திமுக!. நடப்பது என்ன?...காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த பல தேர்தலாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் தமிழகத்தில் தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது.

பாகிஸ்தானை டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக அமெரிக்கா நடத்தியது: அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஆவேசம்!

பாகிஸ்தானை டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக அமெரிக்கா நடத்தியது: அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஆவேசம்!பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப், அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தேசிய கீதம் ஒலிக்கும் முன் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு..!

அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தேசிய கீதம் ஒலிக்கும் முன் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு..!மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய விதிமுறைகளின்படி, அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும், பள்ளிகளிலும் தேசிய கீதமான 'ஜன கண மன' இசைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, தேசிய பாடலான 'வந்தே மாதரம்' கட்டாயம் இசைக்கப்பட வேண்டும். வந்தே மாதரம் இசைக்கப்படும்போது அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

