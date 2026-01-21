புதன், 21 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 21 ஜனவரி 2026 (22:29 IST)

அமமுகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?.. தேர்தலிலிருந்து விலகும் டிடிவி தினகரன்?...

ttv
எப்போது கட்சி மற்றும் ஆட்சி என இரண்டையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கைப்பற்றினாரோ அப்போது முதலே சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கட்சிக்குள் வராமல் பார்த்துக் கொண்டார் பழனிச்சாமி. இது சசிகலா, டிடிவி தினகரனை கோபப்படுத்தியது. எடப்பாடி செய்வது துரோகம்.. அம்மாவின் ஆன்மா கூட அவரை மன்னிக்காது என்றெல்லாம் அவர்கள் தொடர்ந்து பேசி வந்தார்கள். மேலும் கூட்டணி என்று வரும்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் கூட்டணிக்கு செல்வதை விட நான் தூக்கில் தொங்குவேன் என்று சொன்னார் டிடிவி தினகரன்.. ஒரு பக்கம் டிடிவி தினகரனை 420  என விமர்சித்தார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

ஆனால் இன்று ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி இருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன் இணைந்திருக்கிறார். பாஜக நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்திருக்கிறார் டிடிவி தினகரன். எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக ஏற்க மாட்டோம் என்று சொல்லிதான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் டிடிவி தினகரன். ஆனால் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வராக ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் 8 சட்டசபை தொகுதிகளையும் ஒரு ராஜய் சபா சீட்டையும் டிடிவி தினகரன் கேட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதை பார்க்கும்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் எந்த தொகுதியிலும் போட்டியிட மாட்டார் எனத் தெரிகிறது. எனவே அவரின் குறி ராஜ்ய சபாதான் என சொல்கிறார்கள். எனவே இனிமேல் டிடிவி தினகரன் டெல்லி அரசியலில் ஈடுபடுவார் என தெரிகிறது. ஒருபக்கம், டிடிவி தினகரன் 8 தொகுதிகளை கேட்டாலும் பாஜக அவருக்கு 6 தொகுதிகளை கொடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

வைத்திலிங்கம் வைத்த டிமாண்ட்!.. திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணி....

வைத்திலிங்கம் வைத்த டிமாண்ட்!.. திமுகவில் இணைந்ததன் பின்னணி....அதிமுகவில் ஒரத்தநாடு தொகுதியில் பலமுறை போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் வைத்திலிங்கம்.

நாங்கள் அரசியல் கட்சி இல்லையே!.. ஓபிஎஸ் விரக்தி பேச்சு!....

நாங்கள் அரசியல் கட்சி இல்லையே!.. ஓபிஎஸ் விரக்தி பேச்சு!....அதிமுகவில் 3 முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம். சசிகலா தயவால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான பின், ஓ. பன்னீர்செல்வமும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இணைந்து அதிமுகவை வழிநடத்தி வந்தார்கள்.

அவர் ஊத.. இவர் ஆட... ஒரே கூத்தா இருக்கு!.. பழனிச்சாமி - டிடிவி திடீர் பாசம்!...

அவர் ஊத.. இவர் ஆட... ஒரே கூத்தா இருக்கு!.. பழனிச்சாமி - டிடிவி திடீர் பாசம்!...அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை.. எதிரிகளின் இல்லை என்று சொல்வார்கள்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி - டிடிவி தினகரன் விஷயத்தில் இது உண்மையாக மாறியிருக்கிறது.

தவெகவுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும்?!.. லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சின்னங்கள் என்னென்ன?!...

தவெகவுக்கு என்ன சின்னம் கிடைக்கும்?!.. லிஸ்ட்டில் இருக்கும் சின்னங்கள் என்னென்ன?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை குறிவைத்திருக்கிறார்.

கேரளாவை உலுக்கிய வீடியோ!.. தற்கொலைக்கு காரணமான பெண் கைது!..

கேரளாவை உலுக்கிய வீடியோ!.. தற்கொலைக்கு காரணமான பெண் கைது!..கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் தீபக். இவர் ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com