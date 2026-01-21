புதன், 21 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 21 ஜனவரி 2026 (13:01 IST)

ஒருத்தர் கூட இல்லை.. எல்லோரும் போயிட்டாங்க.. அரசியலில் இருந்து விலகுகிறாரா ஓபிஎஸ்?
தமிழக அரசியலில் 'தர்மயுத்தம்' தொடங்கி இன்றுவரை பல்வேறு ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது தனது அரசியல் வாழ்க்கையிலேயே மிகக்கடுமையான சோதனையை எதிர்கொண்டுள்ளார். 
 
ஒருகாலத்தில் அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த ஓபிஎஸ் தரப்பு, தற்போது ஆள் பலமின்றி தவித்து வருகிறது. குறிப்பாக, அவரது வலதுகரமாக கருதப்பட்ட வைத்திலிங்கம் இன்று திமுகவில் இணைந்தது ஓபிஎஸ்-க்கு விழுந்த மிகப்பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுகிறது. இவரைத் தொடர்ந்து வெல்லமண்டி நடராஜன், குன்னம் ராமச்சந்திரன் போன்ற மூத்த தலைவர்களும் விலகியது, ஓபிஎஸ் அணியை சிதறடித்துள்ளது.
 
கடந்த சில மாதங்களாகவே ஓபிஎஸ் அணியை சேர்ந்த மாவட்டச் செயலாளர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவிற்கோ அல்லது ஆளும் திமுகவிற்கோ படையெடுத்து வருகின்றனர். பிரதமர் மோடியின் 23-ஆம் தேதி கூட்டத்தில் ஓபிஎஸ்-க்கு உரிய மரியாதை கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் சொந்த மாவட்டமான தேனியிலேயே அவரது செல்வாக்கு குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், "இனி அரசியலில் தொடர்வதில் அர்த்தமில்லை" என அவர் விரக்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் கசிகின்றன.
 
தனது மகன்களின் அரசியல் எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்திய பிறகு, ஓபிஎஸ் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கிக்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக அவரது நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. "கூட இருந்தவர்களே குழியை பறிக்கும்போது யாரிடம் அரசியல் செய்வது?" என்கிற மனநிலையில் அவர் இருப்பதாக தெரிகிறது. இருப்பினும், 23-ஆம் தேதி கூட்டத்திற்கு பிறகே தனது இறுதி முடிவை அவர் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

