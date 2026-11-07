  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn police planning to sent summon to duraimurugan
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (10:42 IST)

மணல் மோசடி!. துரைமுருகனுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரிக்க முடிவு....

durai murugan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (10:43 IST)
google-news
2021 முதல் 2024 வரை நீர்வளத்துறை அமைச்சராக துரைமுருகன் இருந்தபோது தமிழ்நாட்டில் உள்ள 28 குவாரிகள் ஆற்றில் மணல் எடுக்கும் பணிகளில் ஊழலும், முறைகளும் நடைபெற்றதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. வெளிப்படையான டெண்டர் முறைக்கு பதிலாக வரையறுக்கப்பட்ட டெண்டர் மூலம் ஒப்பந்தங்களை உருவாக்கி போலியான பற்று சீட்டுகளை தயாரித்து குவாரிகளில் ஆற்று மணலை கொள்ளையடித்து அதன் மூலம் அரசுக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சென்னை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, கரூர், வேலூர், மதுரை, கோயம்புத்தூர், சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட 34 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு குற்றத்தை நிரூபிக்கும் 825 ஆவணங்களும், 11 மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் மூன்று வங்கி லாக்கர் சாவிகளை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

இதனைத்தொடர்ண்ந்த் முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட 14 அரசு ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், விரைவில் துரைமுருகனுக்கு சம்மன் அனுப்பி அவரை நேரில் வரவழைத்து அவரிடம் விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஆன்லைனில் ரூ.550 மதிப்புள்ள ஆடைக்கு ரூ.4.82 லட்சம் கட்டி ஏமாந்த பெண்... பொதுமக்கள் உஷார்!...

விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி!.. தீபாவளிக்கு தமிழக அரசு கொடுத்த சர்ப்பரைஸ்....

விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி!.. தீபாவளிக்கு தமிழக அரசு கொடுத்த சர்ப்பரைஸ்....2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கும் முன்பு தவெக வெளியிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கர் வரை வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

50 லட்சம் பேர் கலந்துகொள்ளும் திருவண்ணாமலை மகா தீபம்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்...

50 லட்சம் பேர் கலந்துகொள்ளும் திருவண்ணாமலை மகா தீபம்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்...திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா வருகிற 15ம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது. மேலும், வருகிற 24ஆம் தேதி மகா தீபம் ஏற்றப்படவிருக்கிறது. எனவே அங்கு பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளன .

ரூ.2000 கோடி மதிப்பில் வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...

ரூ.2000 கோடி மதிப்பில் வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்!.. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...2 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கு வெற்றி மடிக்கணினி திட்டத்தின் சார்பில் லேப்டாப் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

கமலின் சண்டியர் பட தலைப்புக்கு கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு.. முடியாத பஞ்சாயத்து...

கமலின் சண்டியர் பட தலைப்புக்கு கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு.. முடியாத பஞ்சாயத்து...2004ம் வருடம் கமல், தயாரித்து, இயக்கி நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட திரைப்படம் சண்டியர்

புதுசா ஒன்னு வரும்போது அதிர்வு வரும் - பன்ச் டயலாக் பேசிய தனுஷ்

புதுசா ஒன்னு வரும்போது அதிர்வு வரும் - பன்ச் டயலாக் பேசிய தனுஷ்நடிகர் விஜயை தொடந்து நடிகர் தனுஷும் அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.