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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (13:58 IST)

கரூரிலேயே கதையை முடிச்சிருந்தா!.. திமுக கவுன்சிலர் மீது வழக்குப்பதிவு!...

anbil magesh
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (14:03 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பதற்கு கட்சி நீதி என்கிற பெயரில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் 400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு நேற்று அவர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
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அன்பில் மகேஷ் முன் ஜாமின் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால் அந்த மனுவை நேற்று உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. எனவே, போலீசார் அவரை கைது செய்து தற்போது சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் வேனில் ஏற்றப்பட்ட போது அங்கி திமுக கவுன்சிலர் மற்றும் அன்பில் மகேஷின் தீவிர ஆதரவாளர் டீட்டா சரவணன் ‘கரூர் மேட்டரில் அவனை (விஜய்) போட்டிருந்தால் இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா?’ என்று கத்தினார். இது தொடர்பான வீடியோவும் சமூக வலைகளில் வெளியாகி வைரலானது.
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இந்நிலையில், டீட்டா சரவணன் மீது புழல் போலீஸ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை தேடி வருகிறார்கள். போலீஸ் தன்னை தேடுவது தெரிந்ததும் டீட்டா சரவணன் தலைமறைவாகிவிட்டார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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