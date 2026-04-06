திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (21:51 IST)

19 நிபந்தனைகளுடன் பிரச்சாரம் செய்ய விஜய்க்கு அனுமதி!..

vijay
தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதில், தவெக தலைவர் விஜய் நட்சத்திர வேட்பாளராக இருப்பதால் அவர் எங்கு போனாலும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடுகிறது. இதனால், விஜய்க்கு பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதிக்கிறார்கள்.

திருச்சியில் மட்டுமே விஜய் திட்டமிட்டபடி பிரச்சாரம் செய்தார். அதன்பின் சென்னையில் தான் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் பிரச்சாரம் செய்தார். அதன்பின் கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம், அண்ணாநகர்  போன்ற தொகுதிகளில் பிரச்சார செய்ய திட்டமிடிருந்தார். ஆனால், போலீசார் சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை எனக்கூறி பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்.

அதன்பின் இன்று தி.நகர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய தவெக சார்பில் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. ஆனால், ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே போலீசார் அனுமதி கொடுத்ததால் இந்த பிரசாரத்தை விஜய் ரத்து செய்தார். அதேபோல், நாளை சைதாப்பேட்டையில் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கேட்கப்பட்ட நிலையில் போலீசார் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதி கொடுக்க அதையும் விஜய் ரத்து செய்தார்.

இந்நிலையில், நாளை மறுநாள் அதாவது 8ம் தேதி நெல்லையில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய 19 நிபந்தனைகளுடன் போலீசார் அனுமதி அளித்திருக்கிறார்கள்., விஜய் என்ன முடிவெடுக்கப்போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாத 2 தவெக வேட்பாளர்கள்!. பின்னணி என்ன?...

வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாத 2 தவெக வேட்பாளர்கள்!. பின்னணி என்ன?...விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

நாளையும் விஜய் சென்னை பிரச்சாரம் ரத்து!. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..

நாளையும் விஜய் சென்னை பிரச்சாரம் ரத்து!. இதுக்கு இல்லையா ஒரு எண்டு!..தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் திருச்சியில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..

சாத்தான்குளம் வழக்கு!. மேல்முறையீடு செய்தால் தீர்ப்பு மாறுமா?.. வழக்கறிஞர்கள் சொல்வது என்ன?..கடந்த 2020ம் வருடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் கொரானா காலத்தில் கடையை திறந்து வைத்ததாக சொல்லி அப்பகுதி போலீஸ் அதிகாரிகள் ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மிகவும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர். இது தனிப்பட்ட விரோதத்தால் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கு!.. 9 பேருக்கும் இரட்டை மரண தண்டனை!. நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பு..தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வசித்து வந்த வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2020ம் வருடம் அந்த பகுதி போலீசார் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவர்கள் இருவரையும் கடுமையாக தாக்கினர். அதில் படுகாயமடைந்து அவர்கள் பரிதாபமாக இறந்து போனார்கள்.

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!

தவெகவுக்கு அதிகபட்சமாக 12 இடம் தான்.. அதிமுக - திமுக இடையே தான் போட்டி.. கருத்துக்கணிப்பு முடிவு..!2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக கூட்டணிக்கும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கும் இடையே மிகக்கடுமையான போட்டி நிலவும் என்று மேட்ரைஸ் கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.

