சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (10:29 IST)

திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து செல்லும் விஜய்!.. பரபரக்கும் தமிழக அரசியல்..

ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 18 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்கிற நிலையில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தும் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக மட்டுமே இருக்கிறது.. ஆட்சியமைக்க இன்னும் இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்..

ஏற்கனவே விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர் திருமாவளவனிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டிருந்தது. அதோடு, தொலைப்பேசி வழியாக விஜய் திருமாவளவனிடம் பேசியதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தவெக தரப்பு ஆதரவு கேட்ட கடிதத்தை வாட்ஸ் அப்பில் மட்டுமே அனுப்பியதாக விசிகவின் பொதுச்செயலாளர் கூறி தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

ஒருபக்கம் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது பற்றி கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே திருமாவளவன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வந்தார். இன்று அவர் தனது ஆதரவை தெரிவிப்பார் என்கிற நிலையில் தற்போது தவெக தலைவர் விஜய் விசிக தலைவர் திருமாவளவனை நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டி தனது வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார். சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் திருமாவளவனை விஜய் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கேட்கவுள்ளார்

ஆட்சி அமைக்க யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. மறுதேர்தல் தான் ஒரே வழி.. அதுவரை கவர்னர் ஆட்சியா?

ஆட்சி அமைக்க யாருக்கும் மெஜாரிட்டி இல்லை.. மறுதேர்தல் தான் ஒரே வழி.. அதுவரை கவர்னர் ஆட்சியா?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் எந்தவொரு கட்சிக்கும் தெளிவான பெரும்பான்மையை வழங்காத நிலையில், தமிழகம் ஒரு அரசியல் முட்டுக்கட்டையை சந்தித்துள்ளது.

இதுவரை கவர்னரிடம் இருந்து அழைப்பு இல்லை.. இனிமேலும் அழைப்பு வர வாய்ப்பில்லையா?

இதுவரை கவர்னரிடம் இருந்து அழைப்பு இல்லை.. இனிமேலும் அழைப்பு வர வாய்ப்பில்லையா?தமிழக சட்டப்பேரவையில் தனக்கு தேவையான பலம் இருப்பதாக ஆளுநரிடம் முறையிட்ட பிறகும், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு ஆட்சி அமைக்க இன்னும் அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை.

அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க சொன்ன திமுக?!.. அதிர்ச்சியடைந்த கூட்டணி கட்சிகள்!..

அதிமுகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க சொன்ன திமுக?!.. அதிர்ச்சியடைந்த கூட்டணி கட்சிகள்!..நடக்க முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை தவெகவுக்கு கிடைக்கவில்லை என தெரிந்தவுடன் பல்வேறு யூகங்களும், வதந்திகளும் பரப்பப்பட்டன .

விசிக வைக்கும் 4 நிபந்தனைகள்!.. அதிர்ச்சியில் தவெக!. விஜய் சம்மதிப்பாரா?...

விசிக வைக்கும் 4 நிபந்தனைகள்!.. அதிர்ச்சியில் தவெக!. விஜய் சம்மதிப்பாரா?...சட்டமன்ற தேர்தலில் 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் 108 தொகுதிகளில் மட்டுமே தவெக வெற்றிபெற்றதால் தவெகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை.

விசிக ஆதரவு கடிதம் தரவில்லை.. ஆளுனரிடம் இருந்து அழைப்பும் வரவில்லை.. விஜய் முதல்வராவாரா?

விசிக ஆதரவு கடிதம் தரவில்லை.. ஆளுனரிடம் இருந்து அழைப்பும் வரவில்லை.. விஜய் முதல்வராவாரா?தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு பெரும் அரசியலமைப்பு சிக்கலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ள நிலையில், அவருக்குத் தேவையான ஆதரவு கடிதங்களை பெறுவதில் பெரும் முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.

