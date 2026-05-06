புதன், 6 மே 2026
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (11:33 IST)

35% எல்லாம் இருக்கட்டும்!. எவ்ளோ எம்.எல்.ஏ?. அதை சொல்லுங்க!.. தவெகவிடம் ஆளுநர் கறார்...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும் இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்கவிருக்கிறார். அதேநேரம் தவெக தனது பலத்தை நிரூபிக்க இன்னும் 12 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. எனவே, காங்கிரஸ், தேமுதிக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடமிருந்து ஆதரவை பெற தவெக தரப்பு முயற்சி செய்து வருகிறது..

இதில் காங்கிரஸ் மட்டும் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியிருக்கிறது. விரைவில் அந்த தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகவுள்ளது. ஒருபக்கம் தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு ஆளுநருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். வருகிற 7ம் தேதி அதாவது நாளை பதவி ஏற்கும் விழாவை நடத்துமாறு ஆளுநருகு விஜய் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்..

ஆளுநருக்கு விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் ஆளுநர் தரப்பு ‘35 சதவீத வாக்குகள் இருக்கட்டும்.. உங்களுக்கு எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்?.. அவர்களின் ஆதரவு கடிதங்களை கொண்டுவாருங்கள்’ என கேட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவேதான் தற்போது எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் தவெக ஈடுபட்டிருக்கிறது.

காங்கிரசை தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனுக்கும் விஜய் தற்போது கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அடுத்து தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் தவெக தரப்பு கடிதம் எழுதி ஆதரவை கேட்பார்கள் என தெரிகிறது..

தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறையின் கீழ் இயங்கும் எட்டு கழகங்களில் சுமார் 1.16 லட்சம் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். தற்போதுள்ள சூழலில் தி.மு.க.வின் தொ.மு.ச., அ.தி.மு.க.வின் அண்ணா தொழிற்சங்கம், சி.ஐ.டி.யு. மற்றும் ஏ.ஐ.டி.யு.சி. போன்ற அரசியல் சார்புள்ள சங்கங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும், இதுவரை போக்குவரத்து துறையில் அதற்கு என தனியாக தொழிற்சங்கம் இல்லை.

தமிழக அரசியல் களத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடைத்தேர்தல் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கசிய தொடங்கியுள்ளன. த.வெ.க தலைவர் விஜய்யிடம், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயத்தை இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்த அக்கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. எனவே, தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவேண்டும் என தவெக தரப்பில் ஆளுநரிடம் கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2026 புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநிலத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கணக்குகளை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளன. ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைத்து கொண்டாலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அரசியல் அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க எந்த கட்சி ஆதரவு தெரிவிக்க போகிறது என்பதுதான் அரசியல்வட்டாரத்தில் இப்போது முக்கிய கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

