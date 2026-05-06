புதன், 6 மே 2026
Written By Webdunia
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (10:25 IST)

இன்று ஆதரவு கடிதம் தருகிறது காங்கிரஸ்.. கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆதரவு தர சம்மதம்..

rahul vijay
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில், அரசு அமைப்பதற்கு தேவையான பெரும்பான்மையை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் குறைவாக உள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
 
திமுக கூட்டணியில் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு, த.வெ.க சார்பில் கூட்டணி அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடிதம் மூலம் விடுக்கப்பட்ட இந்த அழைப்பு குறித்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாளை மறுநாள் தனது செயற்குழுவை கூட்டி முக்கிய முடிவெடுக்க உள்ளது.
 
மற்றொரு முக்கியத் திருப்பமாக, காங்கிரஸ் கட்சி விஜய்க்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய ஆதரவை வழங்க முன்வந்துள்ளது. பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 10 இடங்கள் தேவைப்படும் சூழலில், காங்கிரஸின் ஆதரவு த.வெ.க-விற்கு மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. இதற்கான ஆதரவுக் கடிதத்தை இன்று காங்கிரஸ் தலைமை விஜயிடம் வழங்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஒருபுறம் காங்கிரஸின் ஆதரவு உறுதியாகியுள்ள நிலையில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முடிவு தமிழக அரசியலில் புதிய ஆட்சி மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

விபத்தில் சிக்கிய தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சவுத்ரி மரணம்!. திரையுலகினர் அதிர்ச்சி..நடிகர் ஜீவாவின் தந்தை ஆர்.பி.சவுத்ரி. சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் என்கிற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி பல புதிய இயக்குனர்களை தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர்

’ஜனநாயகன்’ தான் விஜய்யின் கடைசி படம்.. இனிமேல் சினிமா இல்லை...!2026 தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெற்றுள்ள மாபெரும் வெற்றி, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் திரையுலக பயணத்தில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2024-ல் தவெக-வைத் தொடங்கிய விஜய், தான் நடித்து வந்த 'ஜனநாயகன்' திரைப்படமே தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்திருந்தார்.

ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் வெற்றி.. சுமார் 1 லட்சம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஈபிஎஸ் வெற்றி..!2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஆச்சரியமான பல திருப்பங்களை கண்டுள்ளன. குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்திலேயே மிக அதிகப்படியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். தவெக ஆதரவு பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் அதிகமாக பெற்று இபிஎஸ் தனது செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளார்.

செந்தில் பாலாஜி, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மா சுப்பிரமணியன் தொகுதிகள் நிலவரம்..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள், கோட்டை என கருதப்பட்ட அமைச்சர்களின் தொகுதிகளிலேயே தமிழக வெற்றிக் கழகம் மிகப்பெரிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேற்குவங்கம், கேரளாவில் ஆட்சி மாற்றம்.. அஸ்ஸாம், புதுவையில் ஆளும் கட்சிக்கு வெற்றி.. முழு விவரங்கள்..!2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் பல தசாப்தங்களாக நீடித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸின் ஆதிக்கத்தை சரித்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி முதல்முறையாக ஆட்சிக்கட்டிலில் அமருகிறது.

