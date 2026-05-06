புதன், 6 மே 2026
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (10:31 IST)

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறாரா சகாயம் ஐஏஎஸ்? ஜெயித்தால் கனிமவளத்துறை அமைச்சரா?

தமிழக அரசியல் களத்தில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஒருபுறம் தீவிரமாக நடந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு நடைபெற வாய்ப்புள்ள இடைத்தேர்தல் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கசிய தொடங்கியுள்ளன. த.வெ.க தலைவர் விஜய்யிடம், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயத்தை இந்த தொகுதியில் வேட்பாளராக நிறுத்த அக்கட்சியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் என இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிட்ட நிலையில், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை அவர் ராஜினாமா செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   இந்த நிலையில், அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப நேர்மையான அதிகாரி என பெயரெடுத்த சகாயம் சரியான தேர்வாக இருப்பார் என த.வெ.கவினர் கருதுகின்றனர். 
 
குறிப்பாக, திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய கனிம வள கொள்ளையை தடுக்க, சகாயம் வெற்றி பெற்றால் அவருக்கென கனிமவளத்துறை என்ற தனித்துறையை உருவாக்கி அதிகாரத்தை வழங்கலாம் என்றும் விஜய்க்கு யோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், அந்த தொகுதியின் சமூக கட்டமைப்பை கருத்தில் கொண்டு, அதே மதத்தை சேர்ந்த சகாயத்தை நிறுத்தினால் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது. கனிம வள ஊழலுக்கு எதிராக துணிச்சலாக செயல்பட்ட சகாயத்தின் வருகை, த.வெ.க-வின் ஊழல் எதிர்ப்பு பிம்பத்தை மக்களிடையே மேலும் வலுப்படுத்தும் என அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதே விஜய்க்கு நல்லது!.. இல்லனா சிக்கல்தான்!...

அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதே விஜய்க்கு நல்லது!.. இல்லனா சிக்கல்தான்!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. எனவே, தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கவேண்டும் என தவெக தரப்பில் ஆளுநரிடம் கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

புதுச்சேரியிலும் அதிமுக, திமுகவை பின்னுக்கு தள்ளிய தவெக.. வாக்கு சதவீத முழு விவரங்கள்..!

புதுச்சேரியிலும் அதிமுக, திமுகவை பின்னுக்கு தள்ளிய தவெக.. வாக்கு சதவீத முழு விவரங்கள்..!2026 புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநிலத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கணக்குகளை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளன. ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைத்து கொண்டாலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அரசியல் அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

செக் வைத்த காங்கிரஸ்!.. முதல்வர் ஆவாரா விஜய்?.. பரபர அரசியல் களம்!..

செக் வைத்த காங்கிரஸ்!.. முதல்வர் ஆவாரா விஜய்?.. பரபர அரசியல் களம்!..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க எந்த கட்சி ஆதரவு தெரிவிக்க போகிறது என்பதுதான் அரசியல்வட்டாரத்தில் இப்போது முக்கிய கேள்வியாக மாறியிருக்கிறது.

ஆட்சி மாறுவதால் பிளஸ் 2 முடிவுகள் தாமதமா? புதிய ஆட்சி ஒப்புதல் தர வேண்டுமா?

ஆட்சி மாறுவதால் பிளஸ் 2 முடிவுகள் தாமதமா? புதிய ஆட்சி ஒப்புதல் தர வேண்டுமா?தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற ப்ளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படக்கூடும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மே 8-ஆம் தேதி முடிவுகள் வெளியாகும் என மாணவர்கள் ஆவலோடு காத்திருந்த நிலையில், தற்போதுள்ள அரசியல் சூழல் இதற்கு தடையாக அமைந்துள்ளது.

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன்.. அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி..! டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவாரா?

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டேன்.. அடம்பிடிக்கும் மம்தா பானர்ஜி..! டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுவாரா?மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி 206 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த தோல்வியை ஏற்க மறுத்துள்ள முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, "தேர்தல் முடிவுகள் முறைகேடாக பறிக்கப்பட்டுள்ளன" என கூறி முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மறுத்துவிட்டார்.

