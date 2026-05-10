ஞாயிறு, 10 மே 2026
Last Modified: ஞாயிறு, 10 மே 2026 (17:28 IST)

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..

தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து இன்று காலை 10 மணியளவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்தர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் விஜய்க்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

அந்த மேடையில் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல்குமார் உள்ளிட்ட சிலர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அதன்பின் முதல்வராக மேடையில் பேசிய விஜய் ‘இது புதிய அத்தியாயம். இன்றிலேயே என் பணிகளை துவங்குகிறேன்.. நான் மக்களை ஏமாற்றமாட்டேன்.. படிப்படியாக வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவேன். சாத்தியமுள்ள வாக்குறுதிகளை மட்டுமே நிறைவேற்றுவேன் என நினைக்கவேண்டாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் பக்கம் இருக்கும்போது எதையும் செய்யமுடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கிறாது. எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்கள். நான் ஒன்றும் தேவதூதன் அல்ல. பசி, கஷ்டங்களை பார்த்துவிட்டுதான் வந்திருக்கிறேன்’ என பேசினார்.

மேலும், தவெகவை பொறுத்தவரை நான் மட்டுமே அதிகார மையம். மற்றவர்களை போல பல அதிகார மையங்கள் இங்கே இல்லை. ஓட்டு போட்டுவிட்டார்கள்.. வாய்ப்பு கிடைத்துவிட்டது என நினைத்து தவறு செய்ய நினைத்தால் இப்போதே அதை அழித்துவிடுங்கள். நான் யாரையும் தவறு செய்ய விட மாட்டேன்’ என எச்சரித்திருக்கிறார்.

விஜயின் இந்த பேச்சு மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. ஊழலுக்கு எதிராகவே மக்கள் வாக்களித்துள்ளனர். இதை விஜய் நிறைவேற்றுவார் என பலரும் நம்புகிறார்கள்.

ராகுல் காந்தியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து போட்ட முதல்வர் விஜய்.. டெல்லி இதை ரசிக்குமா?தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய், தனது முதல் அரசு பணிகளை தொடங்கிய விதம் தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை அருகில் வைத்துக்கொண்டு, 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டது அரசியல் ரீதியாக பல செய்திகளை சொல்கிறது. இந்த தருணம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய 'கூட்டணி தர்மம்' மலர்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது.

இதை மட்டும் செஞ்சிருங்க முதல்வர் விஜய்.. நீங்க தான் நிரந்தர முதல்வர்.. ஒரு சாமானியனின் எதிர்பார்ப்பு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய அரசாங்கம் அமையப்பெற்றுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தீவிர ஆதரவாளர் ஒருவர் அக்கட்சி தலைமைக்கு விடுத்துள்ள கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

பதவியேற்ற முதல் 1 மணி நேரத்தில் எதிர்ப்பை காட்ட தொடங்கிய ஸ்டாலின்.. இதுதான் திமுக...!தமிழக அரசியலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே, எதிர்க்கட்சியான திமுக தனது ஆக்ரோஷமான அரசியலை தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்து பொருளாதார மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் ஜே.வி.சி ஸ்ரீராம் பகிர்ந்துள்ள கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!தமிழகத்தின் 14-வது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு உலக தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நாளை கூடுகிறது சட்டமன்றம்.. முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது எப்போது?தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்.

