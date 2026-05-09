சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (17:02 IST)

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..

vijay stalin
தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

கடந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டை அனைத்துத் துறைகளிலும் வளர்த்தெடுத்து, தமிழ்நாட்டை வளப்படுத்தியிருக்கிறோம். ஏராளமான திட்டங்களின் மூலமாக ஒவ்வொரு தனிமனிதரும் நன்மை அடைய வழிவகை செய்துள்ளோம். தொலைநோக்குச் சிந்தனையும், வளமான திட்டமிடலும் கொண்ட அந்தத் திட்டங்களை அமைய இருக்கும் புதிய அரசு தொடர வேண்டும் என்பதே எனது தனிப்பட்ட விருப்பமாகும்.

மகளிர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், குழந்தைகள், விளிம்புநிலை மக்கள், அரசு ஊழியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அனைத்துத் திட்டங்களையும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தினால் மக்களுக்கு நன்மைகள் தொடரும்; மாநிலமும் வளரும். இதனைக் கவனத்தில் கொண்டு புதிய அரசு செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அமைய இருக்கும் புதிய அரசுக்கு மீண்டும் எனது நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்’ என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

விஜய்க்கு என் ஆதரவு!. திருமாவளவன் சொல்லிட்டாரு!. அடுத்து முதல்வர்தான்!..நடந்து முடிந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படது. எனவே, 3 முறை விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தும் தவெந்வை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.

2 சீட் வச்சிக்கிட்டு இவங்க பண்ற அலப்பறை இருக்கே!.. திருமாவை நக்கலடித்த சனம் ஷெட்டி!..நடிகர் விஜய் தவெக என்கிற அரசியல்கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார். அதன்பின் அவர் பல தனிபப்ட்ட தாக்குதல்களை சந்தித்தார். ஆனாலும், தன்னால் முடிந்தவரை சிறப்பாக செயல்பட்டார் விஜய்., அதன்காரணமாக சட்டமன்ற தேர்தலில் அவரின் கட்சிக்கு மக்கள் பெருமளவு வாக்களித்தனர்.

அதிமுகவில் அதிரடி திருப்பம்: எடப்பாடி கூட்டிய கூட்டத்தில் 5 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆப்சென்ட்!தமிழக அரசியலில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற கடும் போட்டிகள் நிலவி வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டம் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

திருமாவளவன் என்ன பேரம் பேசுகிறார்.. ஏன் முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம்: தமிழிசை கேள்வி..!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், ஆட்சியமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் காரசாரமான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

