சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (18:27 IST)

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.

விஜயின் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்  விடுதலை சிறுத்தை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் தவெகவிற்கு தற்போது 120 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். இதையடுத்து, ஆட்சியமைப்பதற்கு தேவையான ஆதரவு விஜய்கு கிடைத்துவிட்டது. எனவே, விஜய் முதல்வராவதும் உறுதியாகிவிட்டது.

120 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு இருப்பதால் தன்னை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க திட்டமிட்டு பட்டினப்பாக்கம் அலுவலகத்திலிருந்து விஜய் ராஜ்பவனை நோக்கி கிளம்பினார். ஆனால், விஜயை சந்திக்க ஆளுநர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்பதால் யுடர்ன் போட்டு மீண்டும் விஜய் வீட்டிற்கே திரும்பிவிட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.

அதோடு, ஆளுநர் இன்று கேரள புறப்பட்டு செல்வதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. அதோடு, அனைவரின் ஆதரவு கடிதங்களை நாளை காலை ஆளுநர் மாளிகையில்  கொடுக்குமாறும், நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வருகிற 11ம் தேதி திங்கள் கிழமை பதவியேற்கலாம் என விஜயிடம் ஆளுநர் தரப்பு சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், திடீர் திருப்பமாக ஆளுநர் தனது கேரளா பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளார். அதோடு, 6.30 மணிக்கு விஜயை சந்திக்கவும் அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் மீண்டும் பிளவு: எம்.ஆர்.சி. நகர் ஆலோசனையால் அதிரும் எடப்பாடி கோட்டை!தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயகுமார் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் லீமா ரோஸ் உள்ளிட்ட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றுள்ளது கட்சிக்குள் பெரும் பிளவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

விசிக ஆதரவு கொடுத்தாச்சி. விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பாரா?.. ஒரு சிக்கல் இருக்கு...ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது.

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு .. 118 கிடைச்சிருச்சு.. ஆனால் இன்று இரவு 7 மணிக்கு கேரளா போகிறார் கவர்னர்.. அழைப்பு எப்போது?தமிழக அரசியல் களத்தில் நீடித்து வந்த இழுபறி ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை விஜய் எட்டியுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக பெரும்பான்மை பலம் கிடைத்துவிட்டதால், தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

