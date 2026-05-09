சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (17:53 IST)

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தை 2, இந்திய யூனியன் முஸ்ட்லீம் லீக் 2 என ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துவிட்டது. எனவே, தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. எனவே, விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது.

120 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்திருப்பதால் ஆட்சியமைக்க தங்களை அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க திட்டமிட்டு பட்டினப்பாக்கம் அலுவலகத்திலிருந்து விஜய் ராஜ்பவனை நோக்கி கிளம்பினார். ஆனால், விஜயை சந்திக்க ஆளுநர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்பதால் யுடர்ன் போட்டு மீண்டும் விஜய் வீட்டிற்கே திரும்பிவிட்டார்.

ஆளுநரின் இந்த செயலுக்கு விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.  இன்று இரவு ஆளுநர் கேரளா புறப்பட்டு செல்வதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, அவர் மீண்டும் சென்னை வரும்போதுதான் விஜய் அவரை நேரில் சந்திக்கமுடியும். போதுமான ஆதரவு கிடைத்தும் ஆளுநரை விஜய் சந்திக்கமுடியாமல் போனது தவெக ஆதரவாளர்களிடம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் மீண்டும் பிளவு: எம்.ஆர்.சி. நகர் ஆலோசனையால் அதிரும் எடப்பாடி கோட்டை!தமிழக சட்டமன்றத்தின் ஆயுட்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி. சண்முகம், சி. விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர். விஜயகுமார் உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் ரகசிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுடன் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, மரகதம் குமரவேல் மற்றும் லீமா ரோஸ் உள்ளிட்ட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்றுள்ளது கட்சிக்குள் பெரும் பிளவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு 107 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம் 2, சிபிஐ 2, காங்கிரஸ் 5, விசிக 2 என மொத்தம் 118 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டது.

தமிழக அரசியல் களத்தில் நீடித்து வந்த இழுபறி ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தனது ஆதரவை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 என்ற மேஜிக் எண்ணை விஜய் எட்டியுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக பெரும்பான்மை பலம் கிடைத்துவிட்டதால், தமிழகத்தின் அடுத்த முதல்வர் விஜய் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

