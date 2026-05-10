தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், மாநிலத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து இன்று விரிவான ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில், தமிழக காவல்துறைத் தலைவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் முக்கிய உள்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
மாநிலத்தில் அமைதியை பேணுவதற்கும், குற்ற சம்பவங்களை குறைப்பதற்கும் எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு பல ஆலோசனைகளை வழங்கினார். குறிப்பாக, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பில் எவ்வித சமரசமும் செய்யக்கூடாது என்றும், சட்டம் ஒழுங்கைச் சீர்குலைக்கும் சமூக விரோத சக்திகள் மீது பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
ஏற்கனவே போதைப்பொருள் ஒழிப்புக்கான அதிரடி நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ள நிலையில், இந்தக் கூட்டம் தமிழகத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் நிர்வாகத்தில் முதலமைச்சர் கொண்டுள்ள தீவிர அக்கறையை வெளிப்படுத்துகிறது. காவல் துறையினருக்குத் தேவையான நவீன வசதிகள் மற்றும் மக்கள் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கான விரைவான வழிமுறைகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. ஒரு நேர்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்யப் போவதாகத் தனது முதல் ஆய்வுக்கூட்டத்திலேயே முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுக்குத் தெளிவான செய்தியை விடுத்துள்ளார்.
