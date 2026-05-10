ஞாயிறு, 10 மே 2026
Last Modified: ஞாயிறு, 10 மே 2026 (17:55 IST)

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...

vijay
தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான ஆதரவுகள் கிடைத்தநிலையில் இன்று காலை சென்னை உள் விளையாட்டு அரங்கில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். மேலும், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண் ராஜ், செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார் உள்ளிட்ட சிலர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.

அதன்பின் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மேடையில் பேசிய விஜய் ‘நான் ஒன்றும் தேவதூதன் அல்ல. உங்களை போல ஒருவன்தான். பசி, கஷ்டங்களை சின்ன வயதிலேயே பார்த்திருக்கிறேன். இது புதிய அத்தியாயம். புதிய வரலாறு.. இன்றிலேயே என் பணிகளை துவங்குகிறேன். நான் மக்களை ஏமாற்றமாட்டேன்.. எனக்கு அவகாசம் கொடுங்கள். படிப்படியாக வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுகிறேன்..இத்தனை கோடி மக்கள் என் பக்கம் இருக்கும்போது எதையும் செய்யமுடியும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கிறது’ என பேசினார்.

குறிப்பாக, இந்த ஆட்சியை பொறுத்தவரை நான் மட்டுமே அதிகார மையம். பல அதிகார மையங்கள் இங்கே இல்லை. வாய்ப்பு கிடைத்துவிட்டது என நினைத்து தவறு செய்ய நினைத்தால் இப்போதே அதை அழித்துவிடுங்கள். நான் யாரையும் தவறு செய்ய விட மாட்டேன். நானும் தப்பு செய்யமாட்டேன்’ என கட்சி எம்.எல்.எக்களை எச்சரித்தார்.

அதன்பின், நேராக தலைமைச் செயலகம் சென்று முதல்வர் இருக்கையில் அமர்ந்தார். அப்போது தலைமை செயலக அதிகாரிகள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறினார்கள். அதன்பின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்ற்றது. முக்கிய அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து இன்று காலை 10 மணியளவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், மாநிலத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து இன்று விரிவான ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில், தமிழக காவல்துறைத் தலைவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் முக்கிய உள்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மிக வேகமாக அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகராக தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த கருப்பையா அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த எளிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

யாருக்கு 200 யூனிட் இலவசம்?!.. மக்களிடம் குழப்பம்!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை 10 மணியளவில் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றார். ஆளுநர் அர்லேக்கர் விஜய்க்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

