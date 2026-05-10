ஞாயிறு, 10 மே 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (17:30 IST)

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் பெரியகருப்பன் வெறும் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். இந்த நுணுக்கமான தோல்வியை எதிர்த்து அவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
 
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, திருப்பத்தூர் என்ற பெயருடைய மற்றொரு தொகுதிக்கு தவறுதலாக அனுப்பப்பட்ட தபால் வாக்குகள் குறித்து பெரியகருப்பன் தரப்பில் புகார் முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த தபால் வாக்குகளை கணக்கில் கொள்ளாதது ஏன் என்றும், நியாயமான கோரிக்கையை தேர்தல் அதிகாரிகள் ஏன் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் அவரது மனுவில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த விவகாரத்தை மிக தீவிரமாக அணுகிய நீதிபதிகள், இது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
 
ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல் முறையில் ஒரு வாக்கு என்பது மிகவும் தீர்மானிக்கத்தக்கது என்பதால், இந்த தபால் வாக்கு விவகாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை அவசியம் என நீதிமன்றம் கருதுகிறது. இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு, இதன் அடுத்தகட்ட விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
நாளை தேர்தல் ஆணையம் அளிக்கும் பதிலை பொறுத்தே திருப்பத்தூர் தொகுதியின் இறுதி முடிவு குறித்த தெளிவு பிறக்கும் என்பதால், அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
 
Edited by Siva

ராகுல் காந்தியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து போட்ட முதல்வர் விஜய்.. டெல்லி இதை ரசிக்குமா?தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய், தனது முதல் அரசு பணிகளை தொடங்கிய விதம் தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை அருகில் வைத்துக்கொண்டு, 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டது அரசியல் ரீதியாக பல செய்திகளை சொல்கிறது. இந்த தருணம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய 'கூட்டணி தர்மம்' மலர்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது.

இதை மட்டும் செஞ்சிருங்க முதல்வர் விஜய்.. நீங்க தான் நிரந்தர முதல்வர்.. ஒரு சாமானியனின் எதிர்பார்ப்பு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய அரசாங்கம் அமையப்பெற்றுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் தீவிர ஆதரவாளர் ஒருவர் அக்கட்சி தலைமைக்கு விடுத்துள்ள கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

பதவியேற்ற முதல் 1 மணி நேரத்தில் எதிர்ப்பை காட்ட தொடங்கிய ஸ்டாலின்.. இதுதான் திமுக...!தமிழக அரசியலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே, எதிர்க்கட்சியான திமுக தனது ஆக்ரோஷமான அரசியலை தொடங்கியுள்ளது. இது குறித்து பொருளாதார மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் ஜே.வி.சி ஸ்ரீராம் பகிர்ந்துள்ள கருத்து சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் விஜய்யுடன் இணைந்து பணியாற்ற ஆவலுடன் இருக்கின்றேன்: இலங்கை அதிபர் வாழ்த்து...!தமிழகத்தின் 14-வது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு உலக தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய தலைவர்கள் தங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நாளை கூடுகிறது சட்டமன்றம்.. முதல்வர் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பது எப்போது?தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தம் இன்று தொடங்கியுள்ளது. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். சென்னை ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் முன்னிலையில் அவர் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார்.

