ஆதி திராவிடர் மாணவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்.. புது விதி அமல்.. ! மாணவர்கள் உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஆதி திராவிடர் மாணவர்களுக்கான ஒன்றிய அரசின் Pre-Matric மற்றும் Post-Matric கல்வி உதவித்தொகை பெற, தேசிய உதவித்தொகை இணையதளத்தில் (NSP) One Time Registration மற்றும் முக அங்கீகாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் `scholarships.gov.in/otrapplication` தளத்தில் மொபைல் எண் பதிவு, ஆதார் சரிபார்ப்பு, குறிப்பு எண் பெறுதல் ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து, NSP OTR மற்றும் Aadhaar Face RD செயலிகள் மூலம் முக அங்கீகாரத்தை முடிக்க வேண்டும். அதன் பின் OTR எண் மற்றும் பாஸ்வேர்டு கிடைக்கும். ஆதார் எண் இல்லாதவர்கள் பதிவு ஒப்புகை எண்ணைப் பயன்படுத்தலாம். ஒரு மாணவருக்கு ஒரு OTR மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்; பெற்றோர் தங்கள் இரண்டு சிறார் குழந்தைகளுக்கு அதிகபட்சம் இரண்டு OTR உருவாக்கலாம். OTR எண் கிடைத்த பிறகும், உரிய கல்வி உதவித்தொகை விண்ணப்பத்தைத் தனியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் UDISE, AISHE அல்லது NCVT குறியீடு மூலம் KYC, OTP மற்றும் முக அங்கீகாரத்தை முடித்து, மாணவர் விண்ணப்பங்களைத் தாமதமின்றிச் சரிபார்க்க வேண்டும். கல்வித் துறை அலுவலர்கள் மாணவர்களின் OTR பதிவைக் கண்காணித்து, நிலுவையில் உள்ளவர்களுக்கு உதவ வேண்டும்.