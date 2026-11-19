வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்பு திட்டம்: ஆதார் இல்லாதவர்களுக்கும் ஆடு, மாடு உண்டு.. புதிய அரசாணை வெளியீடு..
ரூ.109 கோடி மதிப்பிலான 'வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்பு திட்டம்' மற்றும் ரூ.57 கோடி மதிப்பிலான 'இலவச கறவை மாடு வழங்கும் திட்டம்' ஆகியவற்றுக்கு ஆதார் அடையாளத்தை கட்டாயமாக்கி, நவம்பர் 17, 2026 அன்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆதார் எண் இல்லாதவர்கள் முதலில் ஆதாருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆதார் எண் கிடைக்கும் வரை, பதிவு ரசீதுடன் வாக்காளர் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, பாஸ்போர்ட் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை காட்டிப் பயன் பெறலாம். பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டால், OTP, வேறு பயோமெட்ரிக் முறை அல்லது QR கோடு மூலம் சரிபார்க்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முக்கியமாக, ஆதார் எண் ஒதுக்கப்படாததாலோ அல்லது அடையாளத்தை உடனடியாக நிரூபிக்க முடியாததாலோ தகுதியுள்ள யாருக்கும் திட்டப் பலன்கள் மறுக்கப்படக் கூடாது என அரசாணை திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. பயனாளிகளுக்குப் பயன் கிடைப்பதை உறுதி செய்யத் தனிப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு, துறை ரீதியான மறு ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால் கிராமப்புறப் பெண்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும்.