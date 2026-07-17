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Written By Webdunia

அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சந்தித்தாரா லீமா ரோஸ்? நடவடிக்கை எடுக்க ஈபிஎஸ்-க்கு தைரியம் உள்ளதா?

எடப்பாடி பழனிசாமி
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (11:30 IST)
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தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரை சந்தித்த அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள், எடப்பாடி பழனிசாமியால் கட்சியை விட்டு அதிரடியாக நீக்கப்பட்டது அனைவரும் அறிந்ததே. குறிப்பாக, மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இந்த சந்திப்பு காரணத்திற்காகவே கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியானது.
 
இந்தச் சூழ்நிலையில், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் அமைச்சராக இருக்கும் செங்கோட்டையனை, அ.தி.மு.கவின் மகளிர் அணி இணைச் செயலாளரான லீமா ரோஸ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நேரில் சந்தித்துப் பேசியதாக தெரிகிறது. இந்த சந்திப்பு குறித்த செய்திகள் வெளியாகி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கிளப்பியுள்ளன.
 
இந்த விவகாரம் அ.தி.மு.க தொண்டர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஓபிஎஸ், தினகரனைச் சந்தித்தவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதே காரணத்திற்காக நீக்கப்பட்ட ஒருவரை அ.தி.மு.கவின் முக்கியப் பொறுப்பில் இருக்கும் லீமா ரோஸ் சந்தித்திருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 
 
லீமா ரோஸை கட்சியை விட்டு நீக்கக்கூடிய தைரியம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லையா என தொண்டர்கள் சமூக ஊடகங்களில் காரசாரமாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருந்து என்ன பதில் வரப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

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