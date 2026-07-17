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அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சந்தித்தாரா லீமா ரோஸ்? நடவடிக்கை எடுக்க ஈபிஎஸ்-க்கு தைரியம் உள்ளதா?
தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோரை சந்தித்த அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள், எடப்பாடி பழனிசாமியால் கட்சியை விட்டு அதிரடியாக நீக்கப்பட்டது அனைவரும் அறிந்ததே. குறிப்பாக, மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இந்த சந்திப்பு காரணத்திற்காகவே கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகத் தகவல் வெளியானது.
இந்தச் சூழ்நிலையில், தற்போதைய அரசியல் சூழலில் அமைச்சராக இருக்கும் செங்கோட்டையனை, அ.தி.மு.கவின் மகளிர் அணி இணைச் செயலாளரான லீமா ரோஸ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நேரில் சந்தித்துப் பேசியதாக தெரிகிறது. இந்த சந்திப்பு குறித்த செய்திகள் வெளியாகி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய கிளப்பியுள்ளன.
இந்த விவகாரம் அ.தி.மு.க தொண்டர்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே ஓபிஎஸ், தினகரனைச் சந்தித்தவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதே காரணத்திற்காக நீக்கப்பட்ட ஒருவரை அ.தி.மு.கவின் முக்கியப் பொறுப்பில் இருக்கும் லீமா ரோஸ் சந்தித்திருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
லீமா ரோஸை கட்சியை விட்டு நீக்கக்கூடிய தைரியம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லையா என தொண்டர்கள் சமூக ஊடகங்களில் காரசாரமாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இருந்து என்ன பதில் வரப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
Edited by Siva
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.