  4. Nellai Software Engineer Kavin Murder Case: Woman SI Krishnakumari Arrested After 10 Months
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (12:27 IST)

கவின் படுகொலைக்கு விஜய் ஏன் குரல் கொடுக்கலைன்னு கேட்டீங்களே.. குரல் கொடுக்குறது முக்கியம் அல்ல.. ஆக்சன் எடுக்குறதுதான் முக்கியம்...

நெல்லையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய மென்பொறியாளர் கவின் கொலை வழக்கில் முக்கிய திருப்புமுனையாக பெண் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
நெல்லை கே.டி.சி. நகரில் கடந்த ஆண்டு ஜூலை 27ஆம் தேதி மென்பொறியாளரான கவின் கொடூரமான முறையில் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இச்சம்பவம் நடந்து சுமார் 10 மாதங்கள் கடந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்த சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் கிருஷ்ணகுமாரி தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
இக்கொலை வழக்கு தொடர்பாகச் சிபிசிஐடி காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், இவ்வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையில் இரண்டாவது குற்றவாளியாக எச்.ஐ. கிருஷ்ணகுமாரியின் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது. தலைமறைவாகவும், சட்டத்தின் பிடியிலிருந்தும் தப்பித்து வந்த அவரை, 10 மாதங்களுக்கு பிறகு சிபிசிஐடி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். 
 
ஒரு காவல்துறை அதிகாரியே கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகையில் சேர்க்கப்பட்டு, நீண்ட தேடுதலுக்கு பின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது நெல்லை பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கின் பின்னணியில் உள்ள மற்ற உண்மைகளையும், கொலைக்கான முழுமையான காரணங்களையும் கண்டறிய சிபிசிஐடி போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.
 
 
