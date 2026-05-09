சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (08:45 IST)

விஜய்க்கு கை கொடுப்பாரா திருமா?.. தவெக ஆட்சி அமைக்குமா?.. இன்று முடிவு!..

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில் ஆட்சி அமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அதில் காங்கிரஸ் 5, இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சேர்த்து 4 என ஆதரவு கொடுத்துள்ளதால் தவெகவின் பலம் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

ஆனாலும் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 2 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. இதில், விடுதலை சிறுத்தை கட்சி மட்டும் இப்போது வரை தங்கள் முடிவை சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள். விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் நேற்று தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் காணொளி மூலம் ஆலோசனை செய்தார்.. ஆனால் நேற்று இரவு அவர் முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவர் எதுவும் கூறவில்லை. இதனாலேயே தவெகவை ஆட்சியமைக்க இதுவரை ஆளுநர் அழைக்காமல் இருக்கிறார்..

அநேகமாக திருமாவளவன் இன்று தனது முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில் திருமாவளவன் என்ன முடிவு எடுப்பார் என மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்..

திமுக அதிமுக ஆதரவில் திருமாவளவன் முதல்வர்?' விசிக ஆதரவு கடிதம் தருவதில் தாமதத்திற்கு இதுதான் காரணமா?தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வரும் வேளையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மௌனம் மற்றும் ஆதரவு கடிதம் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது.

அமமுக எம்.எல்.ஏ சம்மதித்து தான் கையெழுத்திட்டார்.. தவெக வெளியிட்ட வீடியோ.!தமிழக அரசியல் களத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் அமமுகவிற்கும் இடையே வெடித்துள்ள "ஆதரவு கடித" விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமமுக எம்.எல்.ஏவிடம் பேரமா?.. கோபத்தில் பாஜக!.. இப்படி மாட்டிக்கிட்டாரே விஜய்?..விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கு தேவையான 118 எம்எல்ஏக்கள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தாலும் தவெகவிடம் தற்போது 116 எம்.ஏக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி இதுவரை தங்களின் நிலைப்பாட்டை சொல்லவில்லை.

நாளை முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விஜய்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!...தவெக ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது.

118 வந்தாச்சி!. தமிழக முதல்வராகிறா விஜய்!... ஆளுநருடன் சந்திப்பு..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளை பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவு கிடைக்கவில்லை.

