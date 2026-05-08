  tvk leader going to sworn as tn chief minster tomorrow
Last Modified: Friday, 8 May 2026 (19:18 IST)

நாளை முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விஜய்.. ஏற்பாடுகள் தீவிரம்!...

vijay
Publish: Fri, 8 May 2026 (19:18 IST) Updated: Fri, 8 May 2026 (19:20 IST)
தவெக ஆட்சி அமைக்க தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. தவெக 107, காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 2 என 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு கிடைத்துவிட்டது. இதுபோக விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால் ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 120 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

இதையடுத்து தவெக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநர் அர்லேக்கரை சந்தித்து தனக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்துவிட்டதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்புவிடுப்பார் என எதிர்பார்கக்ப்படுகிறது. மேலும், நாளை விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அநேகமாக சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருப்பது அவரின் ரசிகர்களுக்கும், தவெக தொண்டர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..

இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கிடம் மீண்டும் ஆதரவு கேட்ட தவெக!..ஆட்சி அமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லை என்பதால் திமுக கூட்டணி கட்சிகளான விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவேண்டாம் என ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. இடதுசாரிகள் பேட்டி!...விஜயின் தவெகவுக்கு சிபிஎம், சிபிஐ ஆகிய இரண்டு கட்சிளும் ஆதரவு கொடுத்துள்ள நிலையில் தவெகவின் பலம் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி தான்.. சரியாக கணித்திருந்த பஞ்சாங்கம்...

தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி தான்.. சரியாக கணித்திருந்த பஞ்சாங்கம்...தமிழக அரசியல் களம் தற்போது சந்தித்து வரும் வரலாறு காணாத குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், ஆற்காடு சீதாராமய்யர் பஞ்சாங்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கணிப்பு சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்தது.. மக்களவையில் கனிமொழி கேட்கும் மாற்றம்..!

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிந்தது.. மக்களவையில் கனிமொழி கேட்கும் மாற்றம்..!தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள் தற்போது டெல்லி நாடாளுமன்றம் வரை எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளன. தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி, தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்த்ததை தொடர்ந்து, திமுக-காங்கிரஸ் இடையிலான பல ஆண்டுகால கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக முறிந்துள்ளது. இதன் நேரடி விளைவாக, மக்களவையில் திமுக எம்.பி-க்களின் இருக்கைகளை மாற்றி அமைக்கக் கோரி திமுக குழுத் தலைவர் கனிமொழி அவர்கள் மக்களவை சபாநாயகருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

முதல்வராகிறார் விஜய்.. 59 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

முதல்வராகிறார் விஜய்.. 59 ஆண்டுகால திராவிட ஆட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளிதமிழக அரசியல் வரலாற்றில் 1967-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக, திராவிடக் கட்சிகள் அல்லாத புதிய ஆட்சி அமையவிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது.