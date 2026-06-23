செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...

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சட்டசபையில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி பற்றி மிகவும் நக்கலாக பேசினார். அதற்கு இன்று சட்டசபில் பதில் சொன்ன முதலமைச்சர் விஜய் திமுக கடந்த ஆட்சியில் நடந்த ஊழல்கள் பற்றியும் தவறுகள் பற்றியும் சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.
இதனால் கோபமடைந்த உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அவையிலிருந்து வெளியேறினார்கள். அவர்கள் போன பின் ஒரு குட்டி கதை சொன்ன முதல்வர் விஜய் ‘ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார்.. வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்கள் மீது கையை வைத்து அவர் எதையோ நாலா பக்கமும் தேடிக் கொண்டிருந்தார்.. அருகில் இருந்த சிறுவன் ‘என்ன தேடுகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டான். அதற்கு அந்த பெரியவர் ‘உங்க அப்பா இங்கதான் இருப்பார்.. அதான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.. ஆனா உங்க அப்பாவை காணோம்’ என்று சொன்னார்’ என விஜய் சொல்லி முடித்தார்..
இந்த கதையை கேட்டு அதிமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் சிரித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து பேசிய விஜய் ‘எங்களுக்கும் நக்கல் நையாண்டி எல்லாம் பண்ண தெரியும்.. சம்பந்தமே இல்லாமல் குட்டிக்கதையும் சொல்ல தெரியும்.. அந்த கதையில் பெரியவர் அப்படி சொன்னார்.. யாரும் தவறாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்’ எனக் கூறினார்.
இந்நிலையில், இதுபற்றி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள உதயநிதி ’குட்டிக்கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல் அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது. செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவனை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இதனால் கோபமடைந்த உதயநிதி உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அவையிலிருந்து வெளியேறினார்கள். அவர்கள் போன பின் ஒரு குட்டி கதை சொன்ன முதல்வர் விஜய் ‘ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார்.. வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது என்று கண்கள் மீது கையை வைத்து அவர் எதையோ நாலா பக்கமும் தேடிக் கொண்டிருந்தார்.. அருகில் இருந்த சிறுவன் ‘என்ன தேடுகிறீர்கள்?’ என்று கேட்டான். அதற்கு அந்த பெரியவர் ‘உங்க அப்பா இங்கதான் இருப்பார்.. அதான் தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.. ஆனா உங்க அப்பாவை காணோம்’ என்று சொன்னார்’ என விஜய் சொல்லி முடித்தார்..
இந்த கதையை கேட்டு அதிமுக, காங்கிரஸ் மற்றும் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் சிரித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து பேசிய விஜய் ‘எங்களுக்கும் நக்கல் நையாண்டி எல்லாம் பண்ண தெரியும்.. சம்பந்தமே இல்லாமல் குட்டிக்கதையும் சொல்ல தெரியும்.. அந்த கதையில் பெரியவர் அப்படி சொன்னார்.. யாரும் தவறாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்’ எனக் கூறினார்.
செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...
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எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..
தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.