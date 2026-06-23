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இன்ஸ்டாகிராமில் விஜயை Unfollow செய்த திரிஷா!.. இதுதான் காரணமா?..
நடிகர் விஜயுடன் கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி, லியோ உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்தவர் திரிஷா. விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த சில வருடங்களாகவே விஜய் தனது மனைவி குழந்தைகளை பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில் விஜயின் பிறந்தநாளான ஜூன் 22ஆம் தேதி அன்றும் விஜயுடன் தனியாக தன் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை பகிர்ந்து அவருக்கு திரிஷா வாழ்த்து சொல்வார். இது பேசு பொருளாக மாறினாலும் அப்போது இருவருமே அதை கண்டுகொள்ளவில்லை..
இந்நிலையில்தான் முதல்வர் விஜய் நேற்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடிய போது திரிஷா அவருக்கு எந்த வாழ்த்தும் தெரிவிக்கவில்லை. இதனால் விஜய் ரசிகர்களும் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டனர். ஏனெனில் இப்போது விஜய் முதலமைச்சராக இருக்கும் நிலையில் ‘தயவுசெய்து எந்த வாழ்த்தும் சொல்லாதம்மா’ என்று நேற்று காலை முதலே விஜயின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார்கள்.
அவர்கள் ஆசைப்படியே திரிஷாவும் எந்த போஸ்டும் போடவில்லை. இன்ஸ்டாகிராமில் கூட ஒரு ஸ்டோரி வைக்கவில்லை. அதைவிட முக்கியமாக இன்ஸ்டாகிராமில் விஜயை அவர் Unfollow செய்துவிட்டார்.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு விஜயின் மனைவி சங்கீதா விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அப்போது விஜய்க்கு நடிகை ஒருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அது திரிஷாதான் என பலரும் நம்புகிறார்கள். விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கும் நிலையில் அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லி தேவையில்லாத சர்ச்சையில் சிக்க வேண்டாம் என்பதற்காகவே அவர் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொல்லவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, Unfollow-வும் செய்திருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான் முதல்வர் விஜய் நேற்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடிய போது திரிஷா அவருக்கு எந்த வாழ்த்தும் தெரிவிக்கவில்லை. இதனால் விஜய் ரசிகர்களும் நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டனர். ஏனெனில் இப்போது விஜய் முதலமைச்சராக இருக்கும் நிலையில் ‘தயவுசெய்து எந்த வாழ்த்தும் சொல்லாதம்மா’ என்று நேற்று காலை முதலே விஜயின் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார்கள்.
அவர்கள் ஆசைப்படியே திரிஷாவும் எந்த போஸ்டும் போடவில்லை. இன்ஸ்டாகிராமில் கூட ஒரு ஸ்டோரி வைக்கவில்லை. அதைவிட முக்கியமாக இன்ஸ்டாகிராமில் விஜயை அவர் Unfollow செய்துவிட்டார்.