கடன் வாங்குவதை குறைத்த தவெக அரசு!.. அரசியல் விமர்சகர்கள் பாராட்டு..
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்ததும் முதல்வர் விஜய் பதவிப்பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்ட போது கடந்த ஆட்சியில் தமிழக அரசின் கஜானாவை காலி செய்து விட்டார்கள்.. விரைவில் இது தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவோம் என கூறினார்..
அதன்படி தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டார்.. அதில் தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் சுமை ரூ.13.18 லட்சம் கோடி எனவும், தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு நபரின் மீதும் சராசரியாக ரூ.1.28 லட்சம் முதல் 1.29 லட்சம் வரை கடன் பொறுப்பு இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்த செய்தி தமிழக மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில் தமிழக அரசு பொறுப்பேற்று நான்கு மாதங்கள் முடிந்து விட்ட நிலையில் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக கடன் வாங்குவதை தமிழக அரசு குறைத்திருக்கிறது. அதாவது 2026 - 27 நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் கடன் பெறும் வீதம் 21 சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது.
மாநில அரசு பத்திரங்கள் மூலம் பெற்ற கடன் அளவு 21 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான முதல் அரையாண்டில் கடன் சரிவு கண்டிருக்கிறது.. டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா நாளிதழில் இது தொடர்பாக கட்டுரையும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில் தமிழக அரசு பொறுப்பேற்று நான்கு மாதங்கள் முடிந்து விட்ட நிலையில் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக கடன் வாங்குவதை தமிழக அரசு குறைத்திருக்கிறது. அதாவது 2026 - 27 நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில் கடன் பெறும் வீதம் 21 சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது.
மாநில அரசு பத்திரங்கள் மூலம் பெற்ற கடன் அளவு 21 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான முதல் அரையாண்டில் கடன் சரிவு கண்டிருக்கிறது.. டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா நாளிதழில் இது தொடர்பாக கட்டுரையும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.