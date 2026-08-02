நீட் தேர்வு போராட்டத்தின்போது பதிவான அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
நீட் தேர்வை எதிர்த்து தமிழகத்தில் நடைபெற்ற போராட்டங்களின்போது மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகப் பள்ளி மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
மத்திய பாஜக அரசின் நீட் முறைக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்தபோது, அதில் மாணவர்களுடன் சில சமூக விரோதிகளும் ஊடுருவியதாக கூறப்பட்டு ஒருசிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால் கைது செய்யப்பட்ட உண்மையான மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியிருந்த நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்ட மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய், மாணவர்களின் நலனை கருத்தில்கொண்டு அவர்கள் மீதான வழக்குகளை உடனடியாக திரும்பப் பெற உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அமைச்சரின் இந்த அதிரடியான அறிவிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர் மத்தியில் மிகப்பெரிய நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. எதிர்கால தூண்களான மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதில் நமது அரசு மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறது என்பதை இந்த முடிவு மீண்டும் நிரூபித்து காட்டியுள்ளது.
நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்டப்போராட்டத்தை ஒருபுறம் தீவிரமாக முன்னெடுத்து வரும் அதேவேளையில், மறுபுறம் மாணவர்களின் நலனை காப்பதில் முதல்வர் விஜய் காட்டிவரும் அக்கறை அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva