ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு மண்ணில் கால்பதித்த வேளையில் காவிரி தண்ணீர்.. மாணிக்கம் தாகூர் பெருமிதம்..
ராகுல் காந்தி தமிழ்நாடு மண்ணில் கால்பதித்த அதேவேளையில் காவிரி நீர் திறக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
"ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர் கூடத் தர முடியாது" என்று முரண்டு பிடித்த கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், திடீரென மனமிறங்கி நீரைத்திறந்துவிட்டதற்கு பின்னால் பல்வேறு காரணங்கள் பேசப்படுகின்றன.
அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த மழையே காரணம் என்று ஒரு தரப்பு கூறினாலும், முதலமைச்சர் விஜய் ராகுல் காந்தி மூலமாக கொடுத்த சாணக்கியத்தனமான அழுத்தத்தின் காரணமாகவே இந்த தீர்வு எட்டப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
இந்த சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் இது குறித்து பேசியபோது, "ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டில் கால் பதித்தபோது காவிரித் தண்ணீர் வந்துவிட்டதா இல்லையா?" என்று குறிப்பிட்டு பேசியதுடன், தமிழ்நாட்டையும் கர்நாடகத்தையும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போர்க்களமாக மாற்றாமல், இரு மாநிலங்களும் இணக்கமாக வாழ வேண்டும் என்று முதல்வர் விஜய் நினைப்பதும், அதற்காக செயல்படுவதும் மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது என தெரிவித்துள்ளார்.
வழக்கமான அரசியல் மோதல்களுக்கு அப்பால், அமைதியான ராஜதந்திரம் மூலமாக தமிழகத்தின் ஜீவாதார உரிமையை முதல்வர் விஜய் வெற்றிகரமாக மீட்டுள்ள இந்த நிகழ்வு, ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளதுடன், தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் தலைவர்களாலும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva