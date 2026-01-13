செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (14:59 IST)

டாஸ்மாக் 1000 கோடி ஊழல்!.. பராசக்தி தயாரிப்பாளருக்கு சிக்கல்!.. உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு!...

akash
தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் ஊழல் தொடர்பான வழக்கில் தேவைப்பட்டால் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு தொழிலதிபர் மற்றும் சினிமா தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் விசாரணை நடத்தலாம் என அமலாக்கத்துறைக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை வழங்கியிருக்கிறது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் டாஸ்மார்க் நிர்வாகத்தில் 1000 கோடி ஊழல் நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. எனவே இதை அமலாக்கத்துறை விசாரணை செய்து வந்தது.. விசாரணையில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடந்தது உறுதியானது.. இந்த ஊழலில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் நெருங்கிய உறவினரான சினிமா தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் மற்றும் தொழிலதிபர் விக்ரம் ரவீந்திரன் ஆகியோருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக புகார் சொன்ன அமலாக்கத்துறை அவர்களுக்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனையும் நடத்தியது.

மேலும், ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடமிருந்து சில ஆவணங்களை அமலாக்கத்துறை பறிமுதல் செய்தது. ஆனால் இதை எதிர்த்து ஆகாஷ் பாஸ்கரன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதையடுத்து அவருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு சொன்ன நீதிமன்றம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை திரும்பி அவரிடமே கொடுக்க உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அமலாக்கத்துறை உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கு விசாரணையில் ‘தேவைப்படும்போது ஆகாஷ் பாஸ்கரனிடம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு விசாரணை நடத்தலாம்’ என தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து விரைவில் அமலாக்க துறையின் விசாரணை ஆகாஷ் பாஸ்கரன் பக்கம் மீண்டும் திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. இந்த ஆகாஷ் பாஸ்கரன்தான் பராசக்தி படத்தின் தயாரிப்பாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பாம்பு கடித்த ஆத்திரத்தில் அந்த பாம்பையே பாக்கெட்டில் போட்டு தூக்கி வந்த டிரைவர்: மருத்துவமனையில் பரபரப்பு!

பாம்பு கடித்த ஆத்திரத்தில் அந்த பாம்பையே பாக்கெட்டில் போட்டு தூக்கி வந்த டிரைவர்: மருத்துவமனையில் பரபரப்பு!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநரான தீபக் என்பவர், விருந்தாவனம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது 1.5 அடி நீளமுள்ள நாகப்பாம்பு ஒன்று அவரது விரலில் கடித்தது. பதற்றமடையாத தீபக், அந்த பாம்பை பிடித்து தனது சட்டை பையிலேயே போட்டுக்கொண்டு நேராக மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்றார்.

தமிழர்களின் குரலை மோடியால் ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாது.. ஜனநாயகன் குறித்து ராகுல் காந்தி..!

தமிழர்களின் குரலை மோடியால் ஒருபோதும் ஒடுக்க முடியாது.. ஜனநாயகன் குறித்து ராகுல் காந்தி..!தமிழகத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக எழுந்துள்ள சர்ச்சையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கிக்கணக்கில் பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000 வரவு வைக்கப்படும்: ஆளுனர் அறிவிப்பு..!

வங்கிக்கணக்கில் பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000 வரவு வைக்கப்படும்: ஆளுனர் அறிவிப்பு..!புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.3,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷ்நாதன் மற்றும் முதல்வர் என். ரங்கசாமி ஆகியோர் அறிவித்துள்ளனர்.

பயணிகளின் கவனத்திற்கு!.. சென்னை To தென்காசி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!..

பயணிகளின் கவனத்திற்கு!.. சென்னை To தென்காசி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!..பொங்கல் பண்டிகை வருவதால் சென்னை போன்ற ஊர்களில் வேலை நிமித்தமாக சென்றவர்கள் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு திரும்பும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com