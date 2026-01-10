சனி, 10 ஜனவரி 2026
Written By Mahindran
Last Modified: சனி, 10 ஜனவரி 2026 (08:54 IST)

Parasakthi: படம் பார்க்கமாட்டோம்!.. கோபத்தில் விஜய் ஃபேன்ஸ்.. பராசக்தி படம் கல்லா கட்டுமா?..

parasakthi
சிவகார்த்திகேயன் ஜெயம் ரவி, அதர்வா, ஸ்ரீலிலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. 1960 கால கட்டங்களில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த குறிப்பாக திராவிட இயக்கம் தூக்கிப் பிடித்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி இப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. ஜனநாயகன் படத்தை போலவே இந்த படத்திற்கும் தணிக்கை வாரியத்தில் பல ஆட்சேபனைகள் தெரிவிக்கப்பட்டு பல வசனங்கள் மாற்றப்பட்டு நீக்கப்பட்டு கடைசியாக யுஏ சான்றிதழ் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

இந்த படம் சுமார் 600 திரையரங்குகளில் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. அதேநேரம் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகவில்லை என்பதால் தியேட்டர்கள் அதிகரிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது. 25 மாற்றங்களுடன் இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று உடனடியாக முன்பதிவு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்தது.

விஜயின் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாத நிலையில் சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி திரைப்படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம் விஜய் படம் வெளியாகவில்லை என்ற சோகத்தில் இருக்கும் விஜய் ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக பராசக்தி படத்தை பார்க்க மாட்டார்கள் என சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனில், அவர்கள் ஏற்கனவே ஜனநாயகனோடு பராசக்தி மோத முடிவெடுத்ததால் சிவகார்த்திகேயன் மீதும், படத்தின் மீதும் அவர்கள் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள்.

எனவே பேஸ்புக், டுவிட்டர் போன்ற சமூகவலைத்தளங்களில் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாமல் போனதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை.. எனவே பராசக்தி படத்தை பார்க்க மாட்டேன்’ என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள். எனவே, எதிர்பார்த்த வசூலை பராசக்தி பெறுமா என்பது தெரியவில்லை.

சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்றால் டைரக்ட் ஓடிடி ரிலீஸ்? விஜய் அதிரடி முடிவு..!

சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்றால் டைரக்ட் ஓடிடி ரிலீஸ்? விஜய் அதிரடி முடிவு..!நடிகர் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள தொடர் இழுபறி, தற்போது ஒரு புதிய திருப்புமுனையை எட்டியுள்ளது.

ஜனநாயகன் ரிலீசால் சூர்யாவுக்கும் விக்ரமுக்கும் என்ன பாதிப்பு? சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி..

ஜனநாயகன் ரிலீசால் சூர்யாவுக்கும் விக்ரமுக்கும் என்ன பாதிப்பு? சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்தி..தமிழ் திரையுலகில் பிப்ரவரி மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் மோதலுக்கு தயாராகி வருகிறது. நடிகர் சூர்யாவின் அதிரடி படைப்பான 'கருப்பு' திரைப்படம் பிப்ரவரி 19 அல்லது 20 ஆகிய தேதிகளில் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதே தேதியில், நீண்ட நாட்களாக காத்திருப்பில் இருக்கும் விக்ரமின் 'துருவ நட்சத்திரம்' திரைப்படத்தையும் ரிலீஸ் செய்யப் பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பெரிய நட்சத்திரங்களின் படங்கள் மோதுவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆஸ்கார் விருதுக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’.. படக்குழு மகிழ்ச்சி..!

ஆஸ்கார் விருதுக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’.. படக்குழு மகிழ்ச்சி..!98-வது ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான தகுதி பட்டியலில் இந்திய திரைப்படங்கள் பெரும் சாதனையை படைத்துள்ளன.

ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சான்றிதழ்.. தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணை எப்போது?

ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சான்றிதழ்.. தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணை எப்போது?விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தணிக்கை வாரியம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு இன்று பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது.

தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம்: தனஞ்செயன்

தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம்: தனஞ்செயன்தென்னிந்தியத் திரையுலகத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் ஜி. தனஞ்செயன் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

