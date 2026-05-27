  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Reunion and Unity Move within ADMK
Written By
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (15:45 IST)

எங்களுக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை.. அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது: எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம்..!

eps velumani
Publish: Wed, 27 May 2026 (15:44 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (15:45 IST)
google-news
அதிமுகவின் உட்பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். "எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே தவிர, பிளவு அல்ல" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது அதிமுக மீண்டும் ஒன்றுகூடி விட்டதாகவும், இனி ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
 
மேலும், கட்சி தலைவர்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த தகுதி நீக்க கோரிக்கை மனுக்களை வாபஸ் பெறப் போவதாகவும் வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார். சி.வி. சண்முகம் போன்ற மூத்த தலைவர்களும் இப்போதைய ஒற்றுமை முயற்சியில் எங்களுடன் தான் இருக்கிறார்கள் என அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 
 
கடந்த சில நாட்களாக தனித்தனி அணிகளாக பிரிந்து கிடந்ததால் ஏற்பட்ட அரசியல் வீழ்ச்சியையும், தொண்டர்களின் மன உளைச்சலையும் உணர்ந்தே இந்த ஒற்றுமை முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
 
இந்த நிகழ்வு, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் ஓரங்கட்டப்பட்டிருந்த தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அணிகளில் இருந்தவர்களை மீண்டும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. சிதறிக்கிடக்கும் வாக்குகளை ஒருங்கிணைத்து, மீண்டும் ஒரு வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுக்க இந்த ஒற்றுமை அவசியம் என்று வேலுமணி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
இந்த அறிவிப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த அதிமுக, இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் நலன் சார்ந்த போராட்டங்களில் தீவிரம் காட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...

அந்த நிலைக்கு எங்களை தள்ளாதீங்க!.. விஜய்க்கு அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.

டெல்லியில் விஜய்!.. கருணாநிதி கால அணுகுமுறை மீண்டும் திரும்புமா?!.தமிழக முதல்வர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதன் முதலாக இன்று டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..

உலக பட்டினி தினம்!.. தொகுதிக்கு 3 ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு.. முதல்வர் போட்ட உத்தரவு..தமிழகத்தில் இப்போது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. நடிகராக இருந்த விஜய் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!

ஜப்பான் சுற்றுலா பயணியின் புகார்.. ஒருசில மணி நேரங்களில் நடவடிக்கை எடுத்த மாநகராட்சி.. இதுதான் தவெக ஆட்சி...!ஜப்பானிய சுற்றுலா பயணி ஒருவர், தமிழகத்தின் அழகான கோயில் ஒன்றின் மீது குப்பைகள் குவிந்து கிடப்பதை கண்டு வேதனை தெரிவித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒரு வெளிநாட்டவர் நம் நாட்டின் சுகாதார சீர்கேட்டைச் சுட்டிக்காட்டியது பலரது கவனத்தை ஈர்த்தது. .

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!

வெளிநாட்டு போலீஸ் போல் சிங்கப்பெண் படைக்கு யூனிபார்ம்.. இதை பார்த்தாலே தப்பு செய்றவன் நடுங்கனும்...!தமிழக அரசு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையின்கீழ் "சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை" என்ற புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த அதிரடிப்படைக்கு மற்ற காவல்துறையினரிடமிருந்து தனித்துவமாக தெரியும் வகையில் பிரத்யேகச் சீருடை மற்றும் புதிய சின்னம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சின்னத்தில் தைரியம், வேகம் மற்றும் அறிவுத்திறனைப் பறைசாற்றும் வகையில் சிங்கத்தின் முகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.