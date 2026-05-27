எங்களுக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை.. அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது: எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம்..!
அதிமுகவின் உட்பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். "எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே தவிர, பிளவு அல்ல" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது அதிமுக மீண்டும் ஒன்றுகூடி விட்டதாகவும், இனி ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
மேலும், கட்சி தலைவர்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த தகுதி நீக்க கோரிக்கை மனுக்களை வாபஸ் பெறப் போவதாகவும் வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார். சி.வி. சண்முகம் போன்ற மூத்த தலைவர்களும் இப்போதைய ஒற்றுமை முயற்சியில் எங்களுடன் தான் இருக்கிறார்கள் என அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களாக தனித்தனி அணிகளாக பிரிந்து கிடந்ததால் ஏற்பட்ட அரசியல் வீழ்ச்சியையும், தொண்டர்களின் மன உளைச்சலையும் உணர்ந்தே இந்த ஒற்றுமை முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்த நிகழ்வு, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் ஓரங்கட்டப்பட்டிருந்த தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு அணிகளில் இருந்தவர்களை மீண்டும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. சிதறிக்கிடக்கும் வாக்குகளை ஒருங்கிணைத்து, மீண்டும் ஒரு வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுக்க இந்த ஒற்றுமை அவசியம் என்று வேலுமணி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த அதிமுக, இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் நலன் சார்ந்த போராட்டங்களில் தீவிரம் காட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
