திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் ரூ.100 சிறப்பு தரிசனம் ரத்து.. அனைவருக்கும் பொது தரிசனம் தான்...
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை கோயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
வைகாசி விசாக திருவிழாவை முன்னிட்டு, பக்தர்களின் வசதிக்காக சிறப்பு தரிசன முறைகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வரும் மே 28 முதல் மே 31-ம் தேதி வரையிலான நான்கு நாட்களுக்கு, 100 ரூபாய் கட்டணச் சீட்டு முறையிலான தரிசனம் ரத்து செய்யப்படுவதாக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நான்கு நாட்களும் அனைத்து பக்தர்களும் கட்டணமில்லா பொது தரிசன வரிசையிலேயே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். வைகாசி விசாகத்தையொட்டி திருச்செந்தூருக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், அனைவரும் சிரமமின்றி சாமி தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றி, விரைவாகவும் எளிமையாகவும் முருகப்பெருமானை வழிபட முடியும்.
கோயில் நிர்வாகத்தின் இந்த முடிவு பக்தர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. பண்டிகைக் காலங்களில் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும், சாமானிய பக்தர்களும் சமமாகத் தரிசனம் செய்வதை உறுதி செய்யவும் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன.
திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ள பக்தர்கள், இந்த மாற்றத்தை குறித்து கொண்டு தங்களின் பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நிர்வாகத்தின் இந்த அறிவிப்பு, பக்தர்களின் ஆன்மீகப் பயணத்தை மேலும் சிறப்பானதாக மாற்றும் என்பதில் ஐயமில்லை.
Edited by Siva
