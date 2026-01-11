ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (11:40 IST)

பராசக்தி படம் தோல்வின்னு சொன்னாங்க!.. வாயை விட்டு மாட்டிக்கொண்ட மாணிக்கம் தாகூர்!....

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி, சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து நேற்று வெளியான திரைப்படம்தான் பராசக்தி.
1960களில் தமிழகத்தில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து இந்த படம் உருவாகியிருக்கிறது. குறிப்பாக 1960களில் இளைஞர்களிடம் ஹிந்திக்கு எதிரான எழுச்சி எப்படி துவங்கியது? அதை திமுக அரசு எப்படி பயன்படுத்திக் கொண்டது ஆகியவற்றை படத்தில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் சுதாகொங்கரா.

படத்தில் பல அனல் பறக்கும் வசனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளது. அதேநேரம், தணிக்கையில் சில முக்கிய வசனங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் வசனங்களை மாற்றிவிட்டனர். குறிப்பாக அறிஞர் அண்ணா தொடர்பான சில காட்சிகளை மாற்றியிருக்கிறார்கள்.
நேற்று வெளியான பராசக்தி திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது, குறிப்பாக விஜய் ரசிகர்கள் இந்த படத்திற்கு எதிராக நெகட்டிவ் கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் ரங்கராஜ் பாண்டேவின் சாணக்யா youtube சேனல் ‘தமிழுக்கு பண்ண துரோகத்திற்கு இனி எந்த ஜென்மத்துக்கும் நீங்க ஆட்சிக்கே வர முடியாது’ என ரெட்ஜெயண்ட் வெளியீட்டில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள பராசக்தி திரைப்படத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக வசனம் இடம் பெற்றிருக்கிறது’ என செய்தியை வெளியிட்டது.

இதை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் ‘சாணக்யா செய்தி உண்மையா?.. படம் பார்த்தவர்கள் வீடியோ போட்டு விடுங்கப்பா.. இந்த பராசக்தி படம் தோல்வின்னு நண்பர்கள் சொன்னார்கள்.. நாம ஏன் உழைச்ச காசு வீணாக்கணும்னு நான் இந்த படத்தை பார்க்கவில்லை’ என நக்கலடிடுத்திருக்கிறார். இதையடுத்து திமுகவினர் மாணிக்கம் தகரை கடுமையாக விமர்சனம்செய்து வருகிறார்கள்.

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும், மாணிக்கம் தாகூர் போன்றவர்கள் திமுகவிற்கு எதிராக பேச துவங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

