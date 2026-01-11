ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (13:36 IST)

’பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவுதானா?

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி, வசூல் ரீதியாக சுமாரான தொடக்கத்தை பெற்றுள்ளது. 
 
1965-களின் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக கொண்ட இந்த வரலாற்று திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் தனது 100-வது படமாக இசையமைத்துள்ளார். இந்தியாவில் முதல் நாளில் மட்டும் இத்திரைப்படம் ரூ.11.5 முதல் 12.35 கோடி வரை வசூலித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 62.79% திரையரங்க ஆக்கிரமிப்பை இந்த படம் கொண்டுள்ளது.
 
ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானாவில் மொழி சார்ந்த கருப்பொருளால் புறக்கணிப்பு போராட்டங்கள் வெடித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் அரசியல் ரீதியாக இப்படம் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. திரையுலகில் தணிக்கைச் சீர்திருத்தங்கள் தேவை என்ற குரலை இப்படம் மீண்டும் வலுவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

