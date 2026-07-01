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பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறை கேட்ட தனி செயலி.. தனி அலுவலகம்.. திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்..
பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து வைக்கும் நோக்கில், ஒரு புதிய பிரத்யேக மொபைல் செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் செயலியின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள குடிநீர், சாலை, மின்சாரம் மற்றும் துப்புரவு போன்ற பல்வேறு அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் குறித்த புகார்களை மிக எளிதாகப் பதிவு செய்ய முடியும்.
பொதுமக்கள் பதிவு செய்யும் புகார்கள் மீது அடுத்த மூன்று நாட்களுக்குள் அதாவது 72 மணி நேரத்திற்குள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் வகையில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த டிஜிட்டல் முயற்சி தொகுதி மக்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நவீன செயலி மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம் ஆகிய இரண்டையும் வரும் வாரத்தில் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் முறைப்படி திறந்து வைக்க உள்ளார். இந்தத் திட்டம் பெரம்பூர் பகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
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