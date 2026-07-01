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திமுக மறுசீரமைப்பு குழு அமைப்பு.. 10 பேர் கொண்ட குழுவில் இருப்பவர்கள் யார் யார்?
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடுத்த கட்ட பயணத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் நோக்கில், கட்சியின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு புதிய 'கழக மறுசீரமைப்பு ஆலோசனை குழுவை' அமைத்துள்ளார். "உடன்பிறப்புகளின் குரல்களைக் கேட்டேன்; ஆய்வறிக்கைகளைப் படித்தேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், கட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.
இந்த உயர் மட்டக் குழுவில் தங்கம் தென்னரசு, கீதா ஜீவன், அர.சக்கரபாணி, எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், தமிழரசி இரவிக்குமார், எம்.எம்.அப்துல்லா, இ.பரந்தாமன், ச.முரசொலி எம்.பி., டாக்டர் எழிலன், மற்றும் எஸ்.கே.பி.கருணா ஆகிய 10 முக்கிய பிரமுகர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இக்குழுவினர் கழக மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மறுவரையறை, சார்பு அணிகளின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் தேர்தல் பணிக்குழு உள்ளிட்ட பல்வேறு குழுக்களில் செய்ய வேண்டிய சீரமைப்புகள் குறித்து விரிவாக ஆராய்வர். மேலும், தேர்தல் பணிகளுக்கான நிரந்தர அமைப்பு மற்றும் தலைமைக்கான பரிந்துரைகளை வழங்கும் ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆலோசித்து, தங்களின் இறுதிப் பரிந்துரைகளை வரும் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் கட்சித் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்க உள்ளனர்.
இந்த அதிரடி மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கை திமுக தொண்டர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தையும், அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலான எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிர் அணி ஆலோசனை கூட்டம்: ஆதவ் மாமியார், காளியம்மாள் பங்கேற்பு..
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகமான புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில், கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மகளிர் அணியின் முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வரவிருக்கும் அரசியல் களப்பணிகள் மற்றும் கட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்க இந்தச் சிறப்புக்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5.. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைப்பு.. ஆனால் ஒரு விஷயம்...
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் எரிபொருள் நிறுவனமான 'நயாரா எனர்ஜி' பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விலை மாற்றம் நாடு முழுவதும் உள்ள நயாராவின் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.