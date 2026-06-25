தொடர்புடைய செய்திகள்
- திருச்சி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் முக ஸ்டாலின்?!.. உறுதி செய்த கே.என்.நேரு
- விஜய்யின் சட்டமன்ற பேச்சை தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளத்தில் மொழி பெயர்க்கும் நெட்டிசன்கள்.. தென்னிந்தியாவே பரபரக்குது...
- அப்பாவை சட்டமன்றத்துல தேடாதீங்க... மக்கள் மன்றத்துல இருப்பேன்.. முக ஸ்டாலின் பதிலடி...
- டெண்டர் ஊழல் புகார்!.. எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட 11 மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு!..
- தாம்பரம் to வேளச்சேரி சாலைக்கு மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் பெயர்!.. விஜய் உத்தரவு!...
இது என் ரொம்ப நாள் கனவு!.. நெகிழ்ந்து பேசிய முதல்வர் விஜய்!...
தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் 127 கோடி செலவில் 164 டீசல் பேருந்துகள் பேருந்துகள் மற்றும் 136 சிஎன்ஜி பேருந்துகளும் சமீபத்தில் வாங்கப்பட்டது. அதன் சேவையை இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார்.
அப்போது, தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து பெரம்பூருக்கு செல்லும் 29ஏ அரசு பேருந்தில் ஏறிய முதல்வர் விஜய் பெரம்பூர் வரை சென்று அதன்பின் மீண்டும் அதே பேருந்தில் தலைமைச் செயலகத்திற்கு திரும்பினார். அப்போது பேருந்து நடத்துனர் மற்றும் ஓட்டுனரிடம் அவர் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
அதோடு பேருந்தில் செல்லும் போது தனது பயணத்தை அவர் செல்போனில் பதிவு செய்து கொண்டார். செல்லும் வழியில் கட்சியினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அவர் கையசைத்தார்..
இந்நிலையில், முதல்வர் விஜய் பயணித்த பேருந்தின் நடத்தினர் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘ இந்த மாதிரி பேருந்துல பயணம் செய்யணும்னு எனது ரொம்ப நாள் கனவு என விஜய் சார் எங்கிட்ட சொன்னார்.. அவருக்கும் அவர் கூட வந்தவருக்கும் சேர்த்து 16 டிக்கெட்டுகள் வாங்கினார்.. எங்க எல்லாரையும் சந்தோசமா நல்லபடியா வேலை செய்யுங்கன்னு சொன்னார்’ என கூறியிருக்கிறார்.
அப்போது, தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து பெரம்பூருக்கு செல்லும் 29ஏ அரசு பேருந்தில் ஏறிய முதல்வர் விஜய் பெரம்பூர் வரை சென்று அதன்பின் மீண்டும் அதே பேருந்தில் தலைமைச் செயலகத்திற்கு திரும்பினார். அப்போது பேருந்து நடத்துனர் மற்றும் ஓட்டுனரிடம் அவர் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
அதோடு பேருந்தில் செல்லும் போது தனது பயணத்தை அவர் செல்போனில் பதிவு செய்து கொண்டார். செல்லும் வழியில் கட்சியினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அவர் கையசைத்தார்..
திமுக ஆட்சியில் DTCP-யில் ஊழல்!.. உடைச்சி பேசிய ஸ்ரீதர் வேம்பு..
இது என் ரொம்ப நாள் கனவு!.. நெகிழ்ந்து பேசிய முதல்வர் விஜய்!...
‘கிருஷ்ணா’ என்பது கடவுள் பெயர் அல்ல, அது ஒரு ஆற்றின் பெயர்: 6ஆம் வகுப்பு பாடம் குறித்து NCERT விளக்கம்..
இனிமே கூட்டணி வேண்டுமா?.. வேண்டாமா?!.. முக ஸ்டாலின் சொல்வது என்ன?....
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பே கணித்த கூகுள்.. எச்சரிக்கை மெசேஜ் அனுப்பிய ஆச்சரியம்...!
வெனிசுலாவில் இன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் போது, அது தாக்குவதற்கு சில நொடிகள் முன்பாகவே கூகுள் நிறுவனம் தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. 7.1 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை மக்கள் உணர்வதற்கு முன்பே, கூகுள் அதை எப்படி கணித்தது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.